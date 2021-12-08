AFC公布最新球會賽排名　香港今年得分高中國20倍　排亞洲第5

今屆亞冠盃及亞協盃賽事完滿結束，亞洲足協日前公佈2021亞洲球會比賽排名（AFC Club Competition Ranking），香港排全亞洲第11。



受惠於今屆亞冠盃有澳洲球隊退賽，中國球會也派出青年軍參戰，香港代表傑志於分組賽交出3勝2和1負的好成績，惟最終未能以最佳次名球隊的身份晉級16強。

傑志前鋒丹恩奴域在應屆亞冠盃打破入球紀錄，帶領傑志創下香港球隊的最佳成績。（傑志提供）

加上另一本地球隊理文躋身亞協盃4強，香港今年在結果取得16.5分，是全亞洲第5高，分數僅低於韓國、日本、沙特阿拉伯及烏茲別克。相反中國僅得0.8分，在47支球隊中排第26。

理文在亞協盃四強力戰僅負烏茲別克勁旅，未能殺入決賽。（AFC）

亞洲球會比賽排名是根據過去4年球會級賽事成績而計算，香港憑今年高分，終由去年的第25位躍升至第11，排名亦是東亞區第5，僅落後韓國、日本、中國及泰國，卻領先越南、朝鮮、馬來西亞、澳洲及新加坡等地。

香港2023年或取兩席亞冠外圍賽資格

今次排名將用於分配2023年亞洲賽席位，東亞第5的香港理論上可取得亞冠盃「1+2」席位，即1個分組賽及2個外圍賽資格，惟參戰外圍賽的球隊出局後，將無法轉戰亞協盃分組賽。

最鄗亞洲足協球會比賽排名，香港排全亞洲第11。（Footy Rankings）

可是，由於今季港超只得8隊參賽，按亞洲足協要求每個地區參賽球隊不能超過聯賽隊數三分之一的規定，香港獲得的亞冠席位可能被降至「1+1」，即今季聯賽冠軍及足總盃冠軍，料會分別獲得亞冠分組賽與外圍賽資格。

值得一提，在計算2022年排名時，香港將在東亞區第3名起步，若本地球會能再創佳績，保住前四位置，香港在2024年便能至少取得兩個亞冠分組賽席位。

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