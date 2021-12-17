何詩蓓闖100自由泳世錦賽決賽　周六晚爭第二項世界冠軍

何詩蓓周四（16日）在短池世界錦標賽，歷史性刷新200米自由泳短池世界紀錄、兼奪得世界冠軍，一舉創下香港泳壇兩大歷史。
相隔一天，她再戰100米自由泳，先在初賽輕鬆過關，晚上亦再進一步，游入周六晚的決賽，再爭奪世界冠軍。
於東京奧運勇奪兩銀的何詩蓓，目前在亞洲的女子短途自由泳可說沒有對手，她不但擁有短池（25米池）50自和100自亞洲紀錄，及200自世界紀錄，在長池（50米池）亦是100自和200自的亞洲紀錄保持者。
今日出戰100自，她先在初賽游出51.97秒，總排名第1輕鬆過關，進入複賽，她在第2組出賽，勁敵絲祖唐則在第1組，並游出51.53秒。
何詩蓓最終游出51.82秒，並順利以小組第1、總排名第2名進入決賽，決賽在周六晚上約10時07分舉行，屆時這位港將會再爭奪世界冠軍及衝擊紀錄。
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國際泳聯世錦賽港隊名單：
何詩蓓 100、200及400米自由泳
歐鎧淳 50、100米背泳
陳健樂 100、200米蝶泳
林凱喬 50、200米蛙
施幸余 50米蝶泳、100米混合泳
譚凱琳 50自由泳
簡棹桐 100米混合泳
鄭渝 200、400米混合泳
何甄陶 50米自由泳
卓銘浩 100、200、400米自由泳
劉紹宇 50米背泳
吳宇軒 100、200米蛙泳
伍棹然 200米背、50米蝶
吳欣鍵 50米蛙泳
何天朗 100、200米蝶泳
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