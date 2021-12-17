何詩蓓闖100自由泳世錦賽決賽　周六晚爭第二項世界冠軍

何詩蓓周四（16日）在短池世界錦標賽，歷史性刷新200米自由泳短池世界紀錄、兼奪得世界冠軍，一舉創下香港泳壇兩大歷史。

相隔一天，她再戰100米自由泳，先在初賽輕鬆過關，晚上亦再進一步，游入周六晚的決賽，再爭奪世界冠軍。



於東京奧運勇奪兩銀的何詩蓓，目前在亞洲的女子短途自由泳可說沒有對手，她不但擁有短池（25米池）50自和100自亞洲紀錄，及200自世界紀錄，在長池（50米池）亦是100自和200自的亞洲紀錄保持者。

今日出戰100自，她先在初賽游出51.97秒，總排名第1輕鬆過關，進入複賽，她在第2組出賽，勁敵絲祖唐則在第1組，並游出51.53秒。

何詩蓓目前在短途自由泳，於亞洲難有對手。（Getty Images）

何詩蓓最終游出51.82秒，並順利以小組第1、總排名第2名進入決賽，決賽在周六晚上約10時07分舉行，屆時這位港將會再爭奪世界冠軍及衝擊紀錄。

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國際泳聯世錦賽港隊名單：

何詩蓓 100、200及400米自由泳

歐鎧淳 50、100米背泳

陳健樂 100、200米蝶泳

林凱喬 50、200米蛙

施幸余 50米蝶泳、100米混合泳

譚凱琳 50自由泳

簡棹桐 100米混合泳

鄭渝 200、400米混合泳

何甄陶 50米自由泳

卓銘浩 100、200、400米自由泳

劉紹宇 50米背泳

吳宇軒 100、200米蛙泳

伍棹然 200米背、50米蝶

吳欣鍵 50米蛙泳

何天朗 100、200米蝶泳



關於何詩蓓的輝煌成績：