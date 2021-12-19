高普談利物浦未來轉會最重要原則　關鍵只有一個：做不到會很麻煩

英超冬季轉會窗即將開啟，卻遇上新冠肺炎疫情再次加劇，加上非洲國家盃即將展開，利物浦主帥高普也為了排陣頭痛不已。

高普宣布了紅軍今冬收購球員的一大原則，竟獲得英甲的包尾份子球員積極回應。



高普在利物浦周中對紐卡素前，已高調呼籲所有人接種疫苗，強調自己「信任專家」、亦呼籲「不要相信（反疫苗的）謠言」，並一而再強調自己支持疫苗的立場。

利物浦周日深夜對熱刺一戰，預計有部份主將會因確診而缺陣，當中包括後防大將雲迪積克和中場法賓奴。這位紅軍主帥被問及，未來若再簽人，有關球員有無接種疫苗會否是一個考慮因素時，他亦回答得直接。

高普連日來大力呼籲民眾接種疫苗。（Getty Images）

「我們目前並沒有打算簽球員，所以我本來沒想太多，但當我考慮過後，是的，（有否打疫苗）必定是一個關鍵。」

高普續指，一個沒有打疫苗的球員對於球會所有人「是一個恆常威脅」：「（沒打疫苗的球員）需要在另一更衣室換衫、在不同的房間吃飯、坐另一架隊巴……在管理的立場而言，確實會很混亂。更不說若有人確診、而他在前4天又曾跟那人接觸過，就要隔離了。」他進而指出，若球隊需要到另一國家作客，情況會更麻煩，「當我們回來（英國）時，他就要自我隔離了。所以，（有否打疫苗）是個關鍵。」

利物浦或因新冠肺炎，而在對熱刺一戰失去幾位正選球員，當中包括雲迪積克。（Getty Images）

事有湊巧，在高普說出這番話的同一晚，英甲球會梳士貝利全軍在更衣室接種疫苗，並拍照上載到球會twitter為證，同時留言道：「疫苗巴士今天在附近，我們的一隊也好好把握這機會，合資格的職球員都在今天接種了。」

有份接種的艾利洛賓納特道：「若所有人都接種，就能保護我們的家人和隊友了。」

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