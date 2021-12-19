劍擊｜江旻憓挑戰盃封后　回望兩年前不成熟的自己：何詩蓓是榜樣

香港重劍「一姐」江旻憓（Vivian）周日（19）在挑戰盃劍擊錦標賽大熱封后，曾在2019年成為年終世界第一的她表示，期望能重返「世一」。



挑戰盃劍擊錦標賽作為本年度的最後一項本地劍擊賽事，現世界排名第6的江旻憓一舉殺入決賽，終以15：8擊敗何迪琳摘冠。

江旻憓（左）在挑戰盃劍擊錦標賽順利封后。（葉詩敏攝）

Vivian將於明年1月中隨隊出戰多哈大獎賽，再連戰2月的世界盃巴塞隆拿站和3月的布達佩斯大獎賽，她期望能重返世界第一，「好相信我的團隊、教練。」她坦言比2019年升上世界第一時成熟了很多，「世一嗰時點解會咁？心態要更加好。」

Vivian不諱言過去兩年表現不穩定，經常懷疑自己。「世一的時候，一下第一、一下一輪遊，起伏好大，究竟我是第一定一輪遊的水平？」她現時調整好心態，「好多事我控制到，我控制到那些就得。」

江旻憓（左）坦言在登上世界第一時心態不夠穩定。（葉詩敏攝）

對於接下來的國際賽事，她一貫傻氣笑指「心態要定啲」，「我好容易擔心，疫情令我好緊張，𠵱家愈來愈好，個心大啲就OK。」

對於何詩蓓連奪兩個世界冠軍，同時成為第一位香港運動員打破世界紀錄，Vivian表示：「好恭喜佢，戥佢開心，那麼好成績，對我們所有人都是鼓勵，是榜樣。」