英超｜聖誕賽期毋懼疫情不押後　足總盃一個舉動預示改期陸續有來

新冠肺炎新一波疫情肆虐英倫，多支英超球隊殘陣應戰。有球隊提出把「拆禮物日」展開的一輪賽事延期，但昨日開會後，決定繼續作賽。
英超「聖誕快車」受疫情影響，多支球隊先後出現疫情，剛完成的一輪賽事，有6場未能如期舉行。就算能夠舉行，也有球隊未能盡遣7名後備。有球隊提出把本月26日展開的第20輪押後，避免情况惡化。
賽會與各隊高層昨舉行視像會議，消息指大部分球隊不贊成押後，支持的球隊則包括利物浦和阿仙奴。「反方」指20輪有網上平台直播，一旦押後可能涉及商業問題。賽會在會後的聲明指，會議僅討論押後，沒有正式投票。
由於預見賽程將會「大塞車」，英格蘭足總宣布，下月初舉行的足總盃第三圈及第四圈，將取消重賽。比賽打和，將直接加時及互射12碼。
英超｜車路士延期要求被拒 賽和狼隊落後榜首曼城6分英超｜哈利卡尼逃過紅牌 球證執法疑似大細超 高普：佢唔妥我英超︱孫興慜為熱刺扳平 利物浦入球英雄羅拔臣紅牌被逐英超︱列斯聯連續兩仗大敗戰術慘被狠批 球迷不離不棄感動比爾沙英超︱基亞利殊承認加盟曼城後難以適應 一億鎊先生的困惑與掙扎英超｜列斯聯傷兵情況超慘烈 比爾沙被逼作一項破紀錄調動英超｜維拉對般尼同受疫情影響 周六原定6場聯賽5場延期英超｜C朗費格遜重聚 重提初到曼聯往事 「家庭比球會重要」英超｜是否需要再停賽？Omicron陰霾籠罩 領隊激辯應對方法