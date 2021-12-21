英超｜聖誕賽期毋懼疫情不押後　足總盃一個舉動預示改期陸續有來

新冠肺炎新一波疫情肆虐英倫，多支英超球隊殘陣應戰。有球隊提出把「拆禮物日」展開的一輪賽事延期，但昨日開會後，決定繼續作賽。



英超「聖誕快車」受疫情影響，多支球隊先後出現疫情，剛完成的一輪賽事，有6場未能如期舉行。就算能夠舉行，也有球隊未能盡遣7名後備。有球隊提出把本月26日展開的第20輪押後，避免情况惡化。

英超球隊全面戒備。（Getty Images）

賽會與各隊高層昨舉行視像會議，消息指大部分球隊不贊成押後，支持的球隊則包括利物浦和阿仙奴。「反方」指20輪有網上平台直播，一旦押後可能涉及商業問題。賽會在會後的聲明指，會議僅討論押後，沒有正式投票。

消息指利物浦在會議中支持延期，但大部分球會反對。（Getty Images）

由於預見賽程將會「大塞車」，英格蘭足總宣布，下月初舉行的足總盃第三圈及第四圈，將取消重賽。比賽打和，將直接加時及互射12碼。