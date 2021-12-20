英超｜哈利卡尼逃過紅牌　球證執法疑似大細超　高普：佢唔妥我

英超疫情持續，早前爆疫的熱刺難得在主場與利物浦如常交手，結果兩軍打成2：2，握手言和。不過，今球球證的執法尺度再成焦點，熱刺尖刀哈利卡尼飛鏟踢中羅拔臣，動作勢兇夾狼，球證僅出示黃牌警告，被踢的羅拔臣下半場卻直紅被逐，利物浦主帥高普賽後直言，「唔明球證係咪特別唔妥我」。



早前爆疫的熱刺，經過兩輪休息後，今輪終於「復出」，主場惡鬥利物浦，哈利卡尼及孫興慜悉數登場，結果與紅軍打成2：2平手，各得一分。

孫興慜為熱刺扳平 利物浦入球英雄羅拔臣紅牌被逐

英超球證執法尺度向來惹人詬病，今仗再度成為焦點，終打破英超入球荒的哈利卡尼，其後與利物浦左閘安德魯羅拔臣一次爭持，飛鏟踢跌對手，動作粗野，並踩中對方的腳脛，執法球證泰亞尼僅向卡尼出示黃牌。

同人唔同命，被踢的羅拔臣下半場變成被告，邊線附近試圖踢走艾馬遜的腳下球時，踢空氣並掃低對手，VAR向泰亞尼表示這有嚴重犯規之嫌，泰亞尼親自觀看慢鏡，認為這是危險犯規，羅拔臣由黃變紅被逐。

對利物浦不利的判決不止這一記攔截，上半場迪亞高祖達禁區內被撞跌，泰亞尼同樣未有表示。

羅拔臣下半場的攔截卻被VAR改判，由黃變紅被逐。（路透社）

完場哨子聲響起後，利物浦主帥高普直接向泰亞尼表達其不滿，直言「我對所有球證都無意見，除咗你！」怒火燒不盡，高普賽後重申卡尼的犯規應該被逐，「我不理解他（泰亞尼」對我有什麼偏見，作為球證需要客觀地作出判決，正如卡尼的犯規，應該紅牌被逐，若果羅拔臣踩實草地的話，他有可能斷腳。」

哈利卡尼其後重申，他的攔截先踢中球再踢跌羅拔臣，他認為這不是犯規，並指慢鏡放大所有動作的嚴重性。