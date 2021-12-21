英超︱前球證狠批熱刺對利物浦執法水平　「羅拔臣仲行得真夠運」

周日（19日）熱刺對利物浦一仗，球證執法水平和VAR判決成為眾矢之的，著名前英超球證卡頓保（Mark Clattenburg）聲言，「羅拔臣仲行得真夠運（lucky to be walking）」。



卡頓保所指的，是上半場熱刺前鋒哈利卡尼飛鏟向羅拔臣的這一球（點圖睇）：

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卡頓保：卡尼犯規較羅拔臣嚴重

卡尼飛鏟羅拔臣，不中波，只中腳，主球證保羅泰亞尼（Paul Tierney）只向卡尼出示黃牌警告。下半場輪到羅拔臣對熱刺守將艾馬遜作出一腳類似的攔截，球證同樣出示黃牌，但在視像助理球證（VAR）介入後，保羅泰亞尼睇完場邊電視慢鏡，改判紅牌罰羅拔臣離場。

曾在英超執法13年的卡頓保稱，「我認為卡尼的攔截，較羅拔臣那球嚴重。」他周一在英國廣播公司（BBC）第五電台直播節目中指，「如果羅拔臣當時沒有跳起，他今個聖誕都不能步行。」他狠批，「如果你不相信卡尼那球是明顯的錯誤，你並沒有正確做好你的工作。」

一代頂級球證卡頓保，狠批VAR在熱刺對利物浦一仗表現。（資料圖片／Getty Images）

卡頓保說：「我們作為球證，間中會犯下明白球例但不了解球賽的失誤。可是VAR不可能犯這錯，球證可以，因為他們在電光火石間或看不清，VAR有全部不同角度視野和慢鏡頭輔助，他可以看到接觸點。」

關於這一球，英超球證的官方說法是，「羅拔臣在卡尼踢向他時跳起了」，故未罰卡尼紅牌出場，這講法令卡頓保很生氣，「如果他們說羅拔臣的腳站在地上才會判罰，這是我首次聽到的。只要是起腳過高，而且以鞋釘踩向對手，便是魯莽犯規，對我來說，他在危害對手安全。」

羅拔臣下半場的攔截卻被VAR改判，由黃變紅被逐。（路透社）

「羅拔臣今天仍能走路，真是夠運」，卡頓保指出，「我們應該更了解足球員，他一定不會站在地上，他為什麼要那樣做？他不會想自己被踢斷腳，危及球員生涯。」他目前是希臘足球聯賽球證部主管，「在希臘，我們會發放VAR決定的聲音檔案。球迷會欣賞這舉動，他們不一定同意判決，但會欣賞這做法，我覺得應引入英超。」

該場比賽中，利物浦主帥高普因卡尼當時未被逐離場，激烈投訴後遭黃牌警告。完場後他再度與球證起衝突，走向主球證保羅泰亞尼身邊說，「我對其他球證沒有不滿，有問題的只有你」（I have no problem with any other referees, only you）。

高普賽後繼續與球證泰亞尼理論。（Getty Images）

賽後他向BBC說，「我想所有人同意那明顯是紅牌，我只需要問兩個人：泰亞尼先生及在VAR的那個誰。你可以向羅拔臣出示紅牌，他自己也知道，但哈利卡尼下半場根本不應該在球場出現。」他不滿，「如果泰亞尼先生看不到，我可以理解。可是VAR那人明顯是清醒的，因為他叫他（泰亞尼）在羅拔臣那球再看一次。」

卡尼本人認為，他作出一次「很好的勇悍攔截」（a good, strong tackle），「有人些說，當你看慢鏡，它看來會比真實的更壞」，他續稱，「那正是VAR的作用，那正是球證的作用。當你踢這場的一場大戰，面對這支球隊，就一定會有勇悍的攔截。」