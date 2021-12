英超︱前球證狠批熱刺對利物浦執法水平　「羅拔臣仲行得真夠運」

周日(19日)熱刺對利物浦一仗,球證執法水平和VAR判決成為眾矢之的,著名前英超球證卡頓保(Mark Clattenburg)聲言,「羅拔臣仲行得真夠運(lucky to be walking)」。



卡頓保所指的,是上半場熱刺前鋒哈利卡尼飛鏟向羅拔臣的這一球(點圖睇):

卡頓保:卡尼犯規較羅拔臣嚴重

卡尼飛鏟羅拔臣,不中波,只中腳,主球證保羅泰亞尼(Paul Tierney)只向卡尼出示黃牌警告。下半場輪到羅拔臣對熱刺守將艾馬遜作出一腳類似的攔截,球證同樣出示黃牌,但在視像助理球證(VAR)介入後,保羅泰亞尼睇完場邊電視慢鏡,改判紅牌罰羅拔臣離場。

曾在英超執法13年的卡頓保稱,「我認為卡尼的攔截,較羅拔臣那球嚴重。」他周一在英國廣播公司(BBC)第五電台直播節目中指,「如果羅拔臣當時沒有跳起,他今個聖誕都不能步行。」他狠批,「如果你不相信卡尼那球是明顯的錯誤,你並沒有正確做好你的工作。」

一代頂級球證卡頓保,狠批VAR在熱刺對利物浦一仗表現。(資料圖片/Getty Images)

卡頓保說:「我們作為球證,間中會犯下明白球例但不了解球賽的失誤。可是VAR不可能犯這錯,球證可以,因為他們在電光火石間或看不清,VAR有全部不同角度視野和慢鏡頭輔助,他可以看到接觸點。」

關於這一球,英超球證的官方說法是,「羅拔臣在卡尼踢向他時跳起了」,故未罰卡尼紅牌出場,這講法令卡頓保很生氣,「如果他們說羅拔臣的腳站在地上才會判罰,這是我首次聽到的。只要是起腳過高,而且以鞋釘踩向對手,便是魯莽犯規,對我來說,他在危害對手安全。」

羅拔臣下半場的攔截卻被VAR改判,由黃變紅被逐。(路透社)

「羅拔臣今天仍能走路,真是夠運」,卡頓保指出,「我們應該更了解足球員,他一定不會站在地上,他為什麼要那樣做?他不會想自己被踢斷腳,危及球員生涯。」他目前是希臘足球聯賽球證部主管,「在希臘,我們會發放VAR決定的聲音檔案。球迷會欣賞這舉動,他們不一定同意判決,但會欣賞這做法,我覺得應引入英超。」

該場比賽中,利物浦主帥高普因卡尼當時未被逐離場,激烈投訴後遭黃牌警告。完場後他再度與球證起衝突,走向主球證保羅泰亞尼身邊說,「我對其他球證沒有不滿,有問題的只有你」(I have no problem with any other referees, only you)。

高普賽後繼續與球證泰亞尼理論。(Getty Images)

賽後他向BBC說,「我想所有人同意那明顯是紅牌,我只需要問兩個人:泰亞尼先生及在VAR的那個誰。你可以向羅拔臣出示紅牌,他自己也知道,但哈利卡尼下半場根本不應該在球場出現。」他不滿,「如果泰亞尼先生看不到,我可以理解。可是VAR那人明顯是清醒的,因為他叫他(泰亞尼)在羅拔臣那球再看一次。」

卡尼本人認為,他作出一次「很好的勇悍攔截」(a good, strong tackle),「有人些說,當你看慢鏡,它看來會比真實的更壞」,他續稱,「那正是VAR的作用,那正是球證的作用。當你踢這場的一場大戰,面對這支球隊,就一定會有勇悍的攔截。」