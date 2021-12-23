足球轉會︱紐卡素購物清單2.0　女強人CEO親自出馬計劃狂掃英超兵

紐卡素0：4大敗予曼城，還被在場藍月亮球迷高歌諷刺，「聖誕節你們是時候大掃貨吧」。英超18戰過後仍只得10分，有關紐卡素的轉會傳聞，每天在英國不同報章和傳媒均傳過不停。

繼早前傳出的5人名單後，今次再流出一份17人目標名單，更聲言由CEO Amanda Staveley 親自領銜「掃貨」。前後兩張名單當中，有不少共同名字。



英媒最新傳出紐卡素新版1月「購物清單」，由CEO Amanda Staveley 親自領軍「掃貨」。（Getty Images）

現已貴為全球最富有球會，紐卡素的收購目標遍佈歐洲各地頂級聯賽，目標在1月引入大約6個新球員。足球媒體《90min》報導，紐卡素正在收窄1月轉會目標範圍，並已列出一份收購名單。

《90min》引述消息指，紐卡素CEO Amanda Staveley與丈夫Mehrdad Ghodoussi在今次轉會窗將親自帶隊，率領共同擁有球會的Jamie Reuben、轉會顧問Nick Hammond、首席球探Steve Nickson、領隊艾迪賀維和他的副手天度爾（Jason Tindall）處理這次對球會日後發展舉重輕重的轉會窗。

縱然紐卡素野勃勃，有錢也不是萬能。現實是，今季聯賽排名長處降班區，一眾目標人物之中，不少已表明只願先外借。根據英超賽例，任何球會只可從同級對手中最多借入2人，目前紐記陣中沒有借入任何英超兵，因此他們希望在即將開啟的冬季轉會窗，借入目標名單中其中2人。

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之前有英國財經專家計算，紐卡素今個轉會窗帳面上最高可動用高達6億英鎊，然而這份17人目標名單中，即使不乏球迷熟悉的名字，當中卻沒有一個是當今頂級巨星，相信球會並未打算立即在入主後首個轉會窗瘋狂出擊。

名單中有11人來自英超，當中巴克利、迪利阿里和連格均是近期不斷流傳的名字，3人都是大球會中的冷板球員，相信羅致難度不高，問題是他們未必願意被賣到紐卡素，尤其是季尾約滿的連格，目前更傾向留待明年6月自由身離隊，掌控自己前途。

海外球會球員外借無上限

有趣的是，紐卡素有興趣的不止連格，他們一次過看中他和馬迪爾、馬迪、雲迪碧克和菲爾鍾斯5個曼聯失意軍人，有幾多個願意加盟，卻是後話。據悉，領隊艾迪賀維也打算在舊東家般尼茅夫身上打主意，希望帶史提夫曲克、萊特基利和菲臘標寧。

雖說英超兵只可借兩個，惟海外球會旗下猛將借用名額卻無上限，英格蘭國腳右閘捷比亞持續是紐卡素主要目標，甚至願意開出打破球會紀錄的人工力邀他來投，不過希望得到他的球會不少，喜鵲要面對多支英超球會競爭，暫時勝算難以估計。紐卡素同時希望借入國際米蘭前鋒迪斯高，領隊賀維則是祖雲達斯中場艾朗藍斯的忠實擁躉。

他們還在法甲看中馬賽的保巴卡卡馬拉（Boubacar Kamara），里爾雙星連拿度山齊士（ Renato Sanches）和保治文（Sven Botman），相對而言，這3人的轉會急切程度較低，比較傾向是明年夏天的轉會目標。