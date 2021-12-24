足球熱話︱蘇格蘭聯賽惹假波疑雲　莊家揭特別投注項目有古惑

蘇格蘭超級聯賽一場賽事出現投注異常，博彩公司要求當地足協徹查。
蘇超上周進行第19輪聯賽，由聯賽前列的赫斯對榜尾登地，賽事最終由作客的赫斯小勝1：0，繼續穩守第三。
不過，據英國《每日郵報》，當地博彩公司在比賽後發現，「登地球員被罰黃牌」的投注項目，有異常投注情況。該場賽事最終有4名球員領黃，Max Anderson、利治格菲斯、前鋒保羅麥高雲及丹尼爾慕倫，而球證Willie Collum亦因此成為「嫌疑人」之一。
幾間博彩公司已就事件通知蘇格蘭足協，並要求對方調查是否有人「打假波」，據指當局已展開調查。若事件屬實，涉事人物將被紀律聆訊，或有機會遭重罰。對此，登地暫未有回應，而赫斯則表示，未獲告知有關調查的消息。
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