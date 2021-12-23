足球熱話｜巴洛迪利展示好腿功　一腳踢隊友後腦賀先開記錄

足球界永遠的話題人物，意大利前國腳巴洛迪利，又有新意思。
他現時效力土超升班馬阿達納鐵路（Adana Demirspor），日前兩球淨勝加拉塔沙雷。雖然「巴神」無入球，但一個舉動，比入球更「搶fo」。
阿達納鐵路主場對加拉塔沙雷，巴洛迪利為主隊正選上陣，未有入球。21歲隊友尤納斯艾根在下半場6分鐘內梅開二度，奠定勝局。
艾根攻入第一球，隊友上前慶祝。當眾人準備回到中圈開球，「巴神」突然高舉左腳，腳面踢向艾根的腦勺。影片看來巴洛迪利未有施力，舉腳後順勢擺向艾根的頭。艾根有備而來，腳到時頭部稍稍向前傾。突兀的動作過後，二人「原地解散」，巴洛迪利慢慢返回自己的半場，艾根則繼續跟隊友相擁慶祝。
😅 Mario Balotelli, Yunus Akgün'ü tebrik ediyor! #Seviyoruzİşte #ADSvGS pic.twitter.com/LMDIqhX5KP— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 21, 2021
「巴神」素來狂野，早年效力曼城時攻入曼聯大門，展示燙上「Why always me」的底衫，成為經典一幕。今季加盟升班的阿達納鐵路，除了入球，花邊新聞亦「有貨交」。例如9月在聯賽入球後，便向對手領隊示威。
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巴洛迪利高開低走生涯圖輯
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