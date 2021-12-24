F1熱話｜平治失冠投訴沒完沒了　禾夫：仲衰過馬勒當拿上帝之手

今季一級方程式（F1）煞科戰阿布扎比站，或成為史上最具爭議的閉幕戰。平治失冠已有一段時間，車隊話事人禾夫繼續狙擊國際汽車聯會（FIA），早前接受德國《圖片報》訪問時，更將這場車連繫到足球壇最經典的爭議事件——馬勒當拿的「上帝之手」。



今年F1煞科戰阿布扎比站變成總決賽，一直在該站領先的咸美頓，末段因賽會決定在最後一圈將安全車撤走，令他被韋斯達賓後來居上反勝。

「咸爵爺」最終無緣破紀錄8度封王，FIA這個決定惹來平治方面非常不滿，既缺席F1年終頒獎典禮，也不斷向外界投訴。

咸美頓今年無緣打破紀錄8度封王，難掩失落。（Getty Images）

終極一戰已過去近兩星期，平治話事人禾夫（Toto Wolff）曾經說過這是「永不磨滅的痛」，傷痛當然不能一時三刻減退，唯有向外發聲與眾人分享他的痛。

禾夫接受《圖片報》訪問，表示紅牛在今站的勝利，問題較體壇兩大經典爭議事件更嚴重，「我認為這場車，與1986年世界盃馬勒當拿的『上帝之手』，或1966年世界盃決賽英格蘭的入球，有過之而無不及。賽會這個不一致的判決，就從咸美頓手上拿走世界冠軍。」

失冠造成禾夫永恆的痛，至今相隔兩星期也依然提起。（資料圖片／Getty Images）

F1車手總成績榜前10位：

+ 5

更多F1相關報道：