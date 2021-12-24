福原愛被男方前妻踢爆出軌　內地網民倒戈：滾出中國

王力宏與李靚蕾的離婚風波鬧得熱烘烘，說到出軌，豈能不提福原愛。她近日被爆出新戀情，對象正是年初被拍到與她同遊橫濱的高帥男性，事後該男子被揭已婚身分，但當時他說已和妻子分居，福原愛亦再三否認「雙出軌」，該男子前妻近日受訪時直指離婚是因為福原愛。



福原愛今周被日本媒體拍到酷似大谷翔平的「橫濱男」約會，並被揭兩人已處於「半同居」狀態並不排除再婚。雖然該男子強調已在11月初離婚，被拍到與福原愛同遊時沒有出軌，他的前妻卻向媒體表示，福原愛就是二人婚姻中的「小三」。

福原愛光明正大戀不倫「橫濱男」 傳二人半同居考慮再婚

離婚後的福原愛再被拍到與3月出軌對象約會。（網上截圖NEWSポストセブン）

福原愛友人：協議離婚時都交往甚密

據日媒《週刊文春》報道，雖然「橫濱男」再三強調年初未與福原愛交往，直到雙方恢復單身才重新聯絡，但福原愛的身邊人卻指出：「不倫新聞爆出後，福原愛和該男子一直保持聯絡，男方與妻子協議離婚時都交往甚密，無家可歸的他也經常進出福原愛的家。」因此「橫濱男」所說的「離婚後才重新聯絡」非事實。

《週刊文春》也採訪了該男子的前妻，雖然她一開始不願透露離婚細節，惟被問到「離婚是因為前夫和福原愛的新聞嗎？」，她坦白承認。

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日媒引述《週刊文春》報道，指男方前妻承認離婚是因為與福原愛的報道。（截圖）

日本乒乓球前國手福原愛3月初爆出不倫戀，男方稱回復單身後才重新聯絡 。（網上圖片）

內地網民：滾出中國

福原愛在出軌醜聞後積極進攻內地市場，在中國內地人氣不俗，但在《週刊文春》報道前妻認了離婚原因就是福原愛後，連之前力挺福原愛的內地網民也改變態度。有人在福原愛的微博留言直問「你是小三」、「真讓人失望」，還有網友直接怒轟「知三當三不可原諒」、「滾出中國」。

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近期出軌新聞成為熱話，最引人關注莫過於王力宏被前妻李靚蕾踢爆出軌、「約砲」，王力宏身敗名裂成為「世紀渣男」。

在醒覺福原愛與「橫濱男」不倫之戀是事實後，有網民為福原愛前夫江宏傑喊話：「要是江宏傑像王力宏老婆那麽厲害，恐怕（福原愛）名聲早就沒有了。」

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