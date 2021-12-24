田徑｜中國連辦兩站鑽石聯賽　寶安體育場獲世界田聯一級場地認證

世界田聯更新2022年競賽日程，深圳成為中國繼上海之後，第二個舉辦田徑鑽石聯賽的城市。鑽石聯賽宣布將於明年增設深圳站，並落實於明年8月6日舉行。



鑒於近期有不少國家外交抵制北京冬季運動會，據《路透社》報道，世界田聯主席高爾（Sebastian Coe）對此表示：「比起外交抵制，開放式對話以及維持體育交流會更好。」

世界田聯主席高爾表示反對杯葛體育賽事。（Getty Images）

落戶深圳寶安體育場

作為兩面奧運1500米金牌得主，高爾坦言相信所有的運動員都需有自由發聲的權益，惟他指出：「我反對杯葛體育賽事，因為它往往無法實踐所定立的目標。」

深圳站將在深圳市寶安體育場舉行，自2020年8月翻新後，主場跑道、訓練場跑道、相關競賽區翻新鋪設、燈光等被升級改造，體育場獲得世界田聯一級場地認證，具承接全球最頂級田徑賽事的能力，場地照明條件也滿足國際電視轉播機構對頂級國際賽事電視直播的需求。

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深圳市寶安體育場在近年獲注資改造後，獲得世界田聯一級場地認證。（網上圖片）

受到新冠肺炎疫情影響，原定今年舉行的世錦賽亦因疫情影響延至明年7月15日，地點在美國的尤金。由於2020年鑽石聯賽上海站未能如期舉辦，明年世錦賽結束後，7月30日的上海站將會是世錦後的首個國際大賽，緊接便是8月6日的深圳站。

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世界級田徑選手將於明年到上海和深圳爭標。（Getty Images）

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