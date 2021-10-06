東京奧運餘溫︱「女侯克」絕望之路覓出口　鉛球銀牌伴母親長眠

東京奧運雲集全球11656個運動健兒，無可能記住每一個選手，美國鉛球女將桑德斯（Raven Saunders）是極少數例外。

她不止將短髮染成青紫雙色，戴上《變形俠醫》（Hulk）口罩，站在頒獎台上，雙手交叉高舉過頭抗議，一度惹來國際奧委會調查，由外型到行為舉止均受盡全球注目。

個性張揚，或許天生如此，她抱持的卻是一顆慷慨助人的善心——自己走過的路，實在太難，很想去幫助一些跟她一樣受盡歧視的弱勢小眾，至少可以讓他們感受「我知道你們存在」的溫度。



桑德斯在贏得鉛球銀牌後，在頒獎禮上雙手交叉高舉過頭抗議。（Getty Images）

交叉雙手的意義

一眾鉛球選手的高大健碩身形，本已令全球觀眾加以注視，桑德斯在東京奧運期間一身「侯克」造型，吸引各大傳媒以至網民不斷轉載她的照片。成功捕獲眼球之後，一舉一動均惹來關注，她在頒獎禮上交叉雙手做出「X符號」，成功讓世人看見。

國際奧委會（IOC）嚴格禁止運動員做出任何形式的政治、宗教或種族議題表態或抗議。桑德斯是東京奧運首個作出抗議的運動員，影像即獲全球瘋傳，並隨即被IOC調查。那是她贏得銀牌後，事先已構思的計劃，X符號代表「所有備受壓迫社群的交匯點」，她由自身出發，「作為一個要面對心理健康問題的黑人和女同性戀者，同時認識如此多傷健人士，我覺得那樣做是對的。」

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桑德斯在東京奧運比賽時打扮獨特，引起關注。（Getty Images）

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小學3年級向媽媽出櫃

一個動作看似簡單，卻可蘊含重大意義。1968年墨西哥奧運200米短跑頒獎台，兩位黑人選手 Tommie Smith和John Carlos 高舉戴上黑色手套、緊握拳頭的手，成為爭取黑人權益的先驅，被傳頌流傳至今。桑德斯解說，「我一直希望為那些不被聽見的人發聲，成長過程中，如果我可以見證更多跟我一樣的人，會令我有更大自信去做自己。」

從小她已清楚自己想要什麼，小學3年級的時候，告訴媽媽自己是同性戀者，到小學5年級她愛上一個女孩。「我改寫Justin Timberlake的歌詞，換上她的名字。那天我要看牙醫早走，跟我最好的朋友說：『幫我看管我的日記，不要讓任何人到我張枱。』」她接受BBC訪問時說，「第二日回來，整間學校也知道了。」

她花上整整一年時間捱過痛苦的學年，上到中學，出櫃過程再度上演一遍，並開始被同學視為「怪人」。「那是個瘋狂和痛苦的經歷，可是跟社群內部分人相比，也不是什麼回事。」

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桑德斯亦曾戴上小丑口罩作賽。（Getty Images）

最好變最壞 走在自殺邊緣

桑德斯漸漸在運動方面大展所長，一顆鉛球助她由中學、大學到少年世界錦標賽一路稱霸，2016奧運擲出19.35米個人最佳成績得第五名，當時只得20歲的她看似前路一片光明，實則幾乎走上絕路。

「我由十分順利的2016年，去到不過不失的2017年。休季之後，我開始更常質疑自己，日子一長，尤其是長時間面對沒有名字也沒有處理過的心理狀況，我被困住了。」2018年原應為她在大學最後一年，「我當時已準備了結自己的生命」，她向數個月沒有聯絡的心理治療師傳出短訊，對方的回覆最終救她一命。

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2016里約奧運時的桑德斯，形象跟現在截然不同。（Getty Images）

為什麼是侯克？

2016年里約奧運時，桑德斯束起一頭黑髮作賽，造型並無突出之處。彷彿再世為人之後，她開始大變身，2020年起以變形俠醫造型示人，她亦在自己的名字中間，加上「Hulk」，變成Raven Hulk Saunders，眾多超級英雄之中，為什麼獨選侯克？

「你不會夠膽惹上侯克，因為假如你遇上侯克，你會立即向相反方面走人。」這個強壯但敏感的女孩，或許成長過程遭遇過太多出賣與挫敗，渴望以強悍造型嚇怕企圖欺負她的人。

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桑德斯媽媽Clarissa離世前數天受訪：

Hoping off social media for a while to take care of my mental and my family. My mama was a great woman and will forever live through me. My number one guardian angel 🙏🏾 I will always and forever love you. https://t.co/XWOjE56EjI — Raven HULK Saunders (@GiveMe1Shot) August 3, 2021

不一樣的媽媽

曾經走過最黑暗的路，桑德斯自此在社交媒體分享經歷，希望可以幫助同樣受困的人，尤其是弱勢小眾。東京奧運擲出19.79米奪得鉛球亞軍，她在奧運頒獎台所做的「X符號」，將她與全球弱勢社群連結，當時一度傳出她的銀牌或被褫奪，比賽數日後突然傳來她母親Clarissa離世的消息，IOC隨即叫停對桑德斯的調查。

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2016奧運後，桑德斯（右）與母親合照。（Twitter）

媽媽是她生命中的磐石，「成長過程中，我一切成就和通過重重難關，全賴有她。」Clarissa曾狠心在她小學二年級整個暑假不讓她看電視，也不讓她跟朋友去玩，只能讀書，「我媽向我們展示嚴厲的愛，到最後證明那是值得的。」

Clarissa在生命最後時光，在親友簇擁下見證女兒在奧運賽場發光發亮，桑德斯沒有機會見母親最後一面，她將辛苦贏得的奧運銀牌掛在母親頸上伴她長眠。媽媽今生「畢業」了，特立獨行的女兒以後要靠自己雙手活出自我。

東京奧運女子推鉛球，中國選手鞏立姣奪金，亞軍桑德斯（左）領獎時高舉交叉手勢抗議。（Getty Images）

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