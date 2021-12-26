足總盃︱基藍馬吐口水領紅　傑志佔優卻陷苦戰　曼聯青訓中場奠勝

拆禮物日Boxing Day上演的足總盃四強由標準流浪鬥傑志，流浪30分鐘便有中堅基藍馬吐口水領紅，惟藍鳥多踢一人接近1小時，苦戰下才於尾段以1：0絕殺對手，晉級決賽。



流浪兩名前「藍鳥」主力林嘉緯跟盧均宜齊齊倒戈，配合今季已斬獲10球的前鋒巴辛；傑志則有11戰入11球的射手丹恩奴域，正選僅得羅梓駿跟陳晉一兩名本土青訓出身球員。

傑志上半場攻勢佔優，25分鐘一次左路傳中，艾里奧尾柱撞射被林遼太護空門，力保不失。5分鐘後出現全場最具爭議場面，基藍馬跟加維蘭碰撞後雙方出現爭執，主球證庾建峯在聽取旁證黃炳聰意見後向基藍馬出示紅牌，並做出手勢指他向對方吐口水。

主球證庾建峯在聽取旁證黃炳聰意見後向基藍馬出示紅牌．（袁志浩攝）

基藍馬被逐經過：（按圗放大）

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不過，基藍馬遲遲未有離場，主球證庾建峯上前勸籲，更一度被他甩開雙手。此時流浪後備席跟球迷亦叫囂，表達不滿。

比賽在擾攘5分鐘後繼續進行，傑志在多踢一人下，完半場前有丹恩「執雞」破網，惟越位在先。

主球證庾建峯一度錯誤向艾里奧出示紅牌。（袁志浩攝）

曼聯青訓中場助傑志絕殺

換邊後艾里奧攔截巴辛打反擊，主球證庾建峯疑記錯他已有黃牌，把他兩黃一紅驅逐出場，但及後「彈弓手」更正。藍鳥整個下半場主要依靠兩邊斬中創造機會，直至85分鐘換入中場查理史葛，這位曼聯青訓產品兩分鐘後禁區頂乘「天雨路滑」，割草式遠射成1：0。

最終傑志憑這球絕殺流浪，大年初一（2月1日）會跟東方龍獅於香港大球場合演決賽，爭奪下季亞洲賽資格。

傑志中場查理史葛後備入替為球隊一箭定江山。（袁志浩攝）

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流浪主帥：已接受香港球證水平

基藍馬被逐無疑是今場轉捩點，流浪主教練賴嘉輝賽後指，自己不知道事件全貌，會再跟球員了解。不過他指若球員確實犯錯，會接受判罰，「球證這麼肯定，若事件屬實，我們會正視及檢討，球員沉不住氣，把我們3周建立的一切摧毀，球賽可觀性下降，部署也完全做不到。」

流浪主教練賴嘉輝賽後指事件屬實，球員沉不住氣，摧毀了球隊長時間部署，會正視問題。（袁志浩攝）

他樂見球隊防守時十分團結，也堅持至最後一刻。對於球證全場出示共9黃1紅，他表示，「今場大戰，我想球證也緊張，有些對方的黃牌也不合理，當然可以做得更好，但不會再評論，已接受香港球證水平。」

至於後備上陣頓成功臣的查理史葛，坦言曾猶豫是否應該起腳，「我上場後好像只有1次傳球後就入波，慶幸自己有射門，成就這美好的一天，是最好的聖誕禮物。」今季上陣時間減少的他直言自己仍然「年輕」，會耐心靜待機會，像今天一樣證明自己。

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