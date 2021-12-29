曼聯更衣室士氣低落多人求去　飯堂增設卡位或加劇一項問題｜英超

英國《每日郵報》報道，曼聯更衣室內士氣低落，又有拉黨結派的情況，球員又未能適應看守領隊蘭歷克安排的新訓練時間，而且多名球員有離心，相信蘭歷克餘下半季有大量難題要解決。



曼聯在上場英超作客護級分子紐卡素，與對方踢成苦戰，靠卡雲尼在71分鐘的入球才追平1：1完場，搶到1分。那場比賽曼聯表現失常，球員患得患失，極多失誤，踢不出蘭歷克的前場逼搶。名宿加利尼維利認為，曼聯的問題不只是戰術那麼簡單，他說：「有些東西不對勁。肯定有些抱怨及不滿。更衣室的精神是十分重要的，但我不認為他們團結一致。」

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英國《每日郵報》最新報道，披露了更多曼聯的內部情況，據悉更衣室內的士氣低落，球員分黨分派的情況亦令人憂慮，尤其飯堂裝修後，加建了6張4人卡位，無助改善拉黨結派的問題。

蘭歷克的訓練方式亦跟前主帥蘇斯克查不一樣，強度大增，而且時間也不同。據報，蘭歷克更改了訓練時間，以周二為例，推遲到下午5時才完結，球員完成操練放工時，天色已入黑，球員未能適應這些改變。

【希望離隊的曼聯球員（按圖放大）】

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多名曼聯球員有離心，前鋒安東尼馬迪爾已向蘭歷克表明離隊意願，但曼聯拒絕了西維爾的借用請求，因為西維爾不願承擔全數人工。《每日郵報》亦收到消息，副選門將甸恩軒達臣不滿上陣機會過少，打算跟蘭歷克「攤牌」。他今季只得兩次上陣，很後悔去年夏天與曼聯續約，但蘭歷克想一隊有3名資深門將，料冬季轉會窗不會放走他。對續約決定感後悔的，還有中堅艾歷拜利，他亦不滿上陣時間太少。

另外，雲迪碧克及連格缺少機會，在曼聯的日子也過得不開心，前者今夏原本有機會去愛華頓，但曼聯不准他轉會；連格情況類似，本身今夏有6間球會對他有興趣，但曼聯又阻止他轉會，如今他與曼聯的合約只餘半季，相信他很可能到明年夏天以自由身離隊。保羅普巴跟連格一樣，合約只餘半季，遲遲未續約，相信他都會離隊。

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