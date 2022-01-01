港足U23醉酒被罰　謝家榮致歉　主帥引陳偉豪勉勵：要更努力

港足U23早前在日本醉酒鬧事後被足總重罰，部份涉事球員在判決出爐後首度出賽，其中罰則最重的時任港隊隊長謝家榮，賽後向球迷致歉。



港足U23今年10月於日本醉酒生事，足總最後重罰違規球員；香港U23今日菁英盃鬥東方，兩隊共有4名涉事球員，被罰得最重的謝家榮，亦朱偉均都正選上陣，伍家揚列後備，張俊軒則未入大軍名單。

港足U23日本醉酒生事 足總嚴懲10球員停港隊資格1年：望汲取教訓

足總證港足U23於日本醉酒鬧事 CEO批破壞形象：健康飲就無問題

朱偉均正選上陣，但建樹不多，上半場兩度錯失入球機會。（袁志浩攝）

今季只是第二次擔正的朱偉均狀態低迷，上半場先後錯失半單刀及近射機會。相反，其隊友孫銘謙表現搶鏡，16分鐘，東方右路傳中，胡晉銘控定再回傳，孫銘謙冷靜燙射死球破網成1：0。

換邊後東方再有杜華利左腳抽入，孫銘謙亦梅開二度，終以3：0輕取對手，取得2022年第一勝，並以不敗姿態排菁英盃榜首。

孫銘謙冷靜燙射死角，助球隊領先。（袁志浩攝）

+ 8

謝家榮接受處罰並致歉

被判暫停入選港隊資格1年，及6000元罰款的謝家榮賽後受訪，他坦承近期受頗大輿論壓力，自己會接受批評，但不想遭「一沉百踩」，望把專注力放在表現上，又指今日踢正選感覺OK。

這位門將或因刑期而錯過今年杭州亞運，對於判罰是否過重，他稱：「當然很失望，會想從輕發落，外國球圈有發生類似事件，判決有重有輕，甚至無處分，但一切由足總決定，唯有接受。」

他最後跟香港球迷、隊友及支持者道歉，「我犯了錯，做了紀律不當的行為，要say sorry，希望承認過錯後，球迷可以繼續支持。真的不能再犯錯了，一次都嫌多，之後會更注意紀律問題。」

謝家榮向球迷道歉，指自己希望move on。（袁志浩攝）

時任主教練舉陳偉豪例子 勉球員要更努力

至於時任港足U23主帥張健峰透露，涉事球員在事件被揭發後，不斷向他查詢罰則，證明球員深知事情嚴重性，上了足球及人生重要一課。他表示香港U23會對相關人士內部處分，但詳情不會公開；又指出謝家榮等球員有反省不足。

「他返港後明顯受很大影響，過程中每課練習也付出很大，不是有判決後才去改變。其餘從日本返港的球員，練習態度亦認真許多。雖然他們做的事很負面，但也有正面影響。」

今天生日的張健峰亦為麾下許了生日願望，對於港足U23，他希望球員以表現說話，「有做就要負責，我以（陳）偉豪做例子，他小時候也有嚴重過錯，但之後只要做正確的事、更加努力，就會得到應有成就。」

而對於港超新軍香港U23，他只求球員建立自己踢法，「踢得成熟一點，暑假後個個都有班落。」

涉事球員被停港隊資格1年，張健峰指今年亞運隊主帥人選未定，難評論對港隊影響有多大。（袁志浩攝）

更多港足相關報道：