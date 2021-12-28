港足U23日本醉酒生事　足總嚴懲10球員停港隊資格1年：望汲取教訓

港足U23今年10月於日本醉酒生事，香港足球總會今（28）日公布處罰違規球員。



港足U23早前到日本參加U23亞洲盃外圍賽，部份球員於兩戰全敗出局後一度醉酒生事，事件被傳媒揭發，足總行政總裁譚秋朗今月2日於董事會會議後，曾稱會盡快交由紀律委員會處理。

港足U23於10月底赴日參加U23亞洲盃外圍賽，卻鬧出風波。（HKFA）

足總結果在約1個月的今日召開12月第二次紀律委員會，並就該違規事件作出判決，共10名球員受罰：

潘沛軒、伍家揚、葉卓文、鄭進泓、邵昀俊

指控：違反亞洲足協 U23 亞洲盃外圍賽分組賽日本賽區之防疫措施及相關指引

判罰：停止其受徵召入選香港代表隊資格一年，由2021年12月22日開始執行，包括所有年齡層的港隊



林樂勤、朱偉鈞、張俊軒

指控：違反亞洲足協 U23 亞洲盃外圍賽分組賽日本賽區之防疫措施及相關指引；違反代表隊球員的行為與道德守則

判罰：停止其受徵召入選香港代表隊資格一年，由2021年12月22日開始執行，包括所有年齡層的港隊；罰款港幣3000元



謝家榮、林衍廷

指控：違反亞洲足協 U23 亞洲盃外圍賽分組賽日本賽區之防疫措施及相關指引；嚴重違反代表隊球員的行為與道德守則

判罰：停止其受徵召入選香港代表隊資格一年，由2021年12月22日開始執行，包括所有年齡層的港隊；罰款港幣6000元



10名球員分別來自傑志、香港U23、晉峰、冠忠南區、標準流浪及東方龍獅，其中晉峰共有最多的3名球員被罰。傑志回應指，球會將根據足總提供的資料，再決定是否需要內部處分。

足總指，另有一名球員申請上訴，紀律委員將再安排聆訊。而紀律委員會表示，有關球員在新型冠狀病毒病疫情大流行期間，罔顧防疫措施，違反比賽當地和賽會所訂立的相關規定，屬嚴重過犯，故此決定嚴懲該10名球員，停止其受徵召入選香港代表隊資格1年，這或會影響來年杭州亞運的港隊選兵。

其中5名球員違反代表隊球員的行為與道德守則，按嚴重程度分別罰款港幣3000元和港幣6000元。足總明白社會各界對此事件的關注，希望有關球員能汲取教訓，以後更加警惕自己作為球員及代表隊成員的操守和言行。

足總行政總裁譚秋朗早前受訪時表示，可接受港隊球員在自己房間「健康地」飲酒。（資料圖片）

譚秋朗早前曾形容事件「嚴重」，認為球員身穿港隊衫必須有既定紀律及形象，並為事件負責；但他在又表示，港隊球員若適齡、在合法情況下飲酒，屬可以接受的範圍。

「當時容許他們到樓下買紀念品，旁邊有得賣（酒）。若在自己房休閒、健康咁飲、慶祝OK，鬧事就不好了，這麼大個人，應自己識做吧。」

港隊兩年前亦發生同類事件，了解有關報導：

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