2021香港足球回顧︱重現難以忘懷的名場面　他跟她都值得被你記住

疫情下的第二年，香港足球在2021年似乎已適應了新常態。這年球圈有好消息，也有醜聞。

來到2021年最後一天，我們以繪圖重現10個畫面，有喜也有憂，好的，我們互勉互勵；壞的，我們反省檢討，他跟她都值得被大家銘記。



今年共有3位香港球員在中甲發展，勞烈斯結果更隨梅州客家升班，梁諾恆亦取得入球，送上招牌心心手勢。（01體育繪圖）

港將外流



2021年港足傳來的第一個好消息，是港隊中堅梁諾恆從梅州客家轉投另一中甲球隊浙江綠城，有傳其轉會費高達2000萬人民幣，或是有史以來最高身價的香港球員。

及後前傑志後衛李毅凱亦北上加盟南通支雲，富力R&F散班後一度失業的勞烈斯也獲梅州客家開出聘約。

當中勞烈斯最終協助梅州客家升班，下季料會轉戰中超；而梁諾恆跟浙江綠城會於明年1月7至12日跟中超榜尾球隊踢兩回合附加賽，再爭衝超資格。港將們慶祝的動作跟畫面，在球迷腦海中留下回憶。

至於歐陽耀冲便得到日本第三級聯賽（J3）球會YSCC橫濱嘗識，成為首位加盟日本職業聯賽（JFL）球隊的香港球員。球會也罕有為歐冲召開記者會，球會高層及吉祥物都有出席。

歐陽耀冲加盟J3球會YSCC橫濱，在球會高層及吉祥物陪同下開記者會。（01體育繪圖）

丹恩奴域與傑志



本地班霸傑志於2021年1月引入來自韓職、有「黑山伊巴」之稱的射手丹恩奴域，他以聯賽14戰入17球的數據，助「藍鳥」贏得2020/21球季港超冠軍。賽後他在球迷前高舉獎盃慶祝的情節，注定成為經典。

丹思奴域的這個姿勢極具霸氣，完美總結了他2021年在香港球圈的一切。（01體育繪圖）

其中丹恩在鬥東方龍獅的終極一戰中攻入全部兩個入球，該仗入場人數更仍錄得7802人入場，成為港超自2014年成立以來最高紀錄。這位前鋒及後更成為應屆雙料香港足球先生。

傑志今夏天再代表香港出戰亞冠盃分組賽，丹恩亦連續4場有進帳，暫以40球成為賽事歷來最多入球的球員。最終傑志6戰共得3勝2和1負，共獲11分，屈居大阪櫻花之後排小組第二，最終雖無緣出線，仍創下香港球隊在亞冠盃史上最佳成績。

理文創造球會歷史，首度殺入亞協跨區決賽。外援基華尼頓入波之餘又搏得12碼，其標誌性慶祝動作令人留下印象。（01體育繪圖）

理文



另一支香港代表理文亦於亞洲賽發揮出色，球隊殺入亞協盃跨區決賽，作客挑戰烏茲別克球隊拿薩夫，在落後兩球下，憑巴西翼鋒基華尼頓一己之力追和，得以在亞洲舞台上展現他標誌性的「野獸式」慶祝動作。

不過，理文加時後以2：3飲恨出局，終未能成為首支殺入亞協盃決賽的香港球隊。

結果香港在今年亞洲球會比賽排名（AFC Club Competition Ranking）中取得16.5分，是全亞洲第5高，總排名躍升至第11，排名亦是東亞區第5，僅落後韓國、日本、中國及泰國。

另外，理文上季亦捲入菁英盃風波。事緣愉園跟天水圍飛馬未能如期繳付「綜合保險保障協議」費用，被罰在「找數」前不能參與港超聯賽及盃賽，但兩球會上訴期間，理文鬥愉園的菁英盃四強突遭足總叫停。理文指當時接到足總通知將判球隊獲勝，惟足總終決定補賽，理文認為足總有偏幫個別球會之嫌，拒絕參與補賽，結果退出賽事。

愉園職球員被欠薪約550萬元，逼於無奈下只能開記招請求足總介入，球隊最終也自降甲組，只有部份人能留在港超延續生涯。（01體育繪圖）

愉園



愉園除了欠交保險費，更拖欠職球員約550萬薪金，最終自動退出港超。然而職球員一直未能追回人工，約30名「苦主」齊齊現身召開記者會，請求足總介入及協助，情況屬近年少見，他們結果入稟勞工處追討欠薪。

而身兼足總主席跟愉園體育會主席的貝鈞奇，被揭發提早辭任負責支薪的愉園俱樂部董事，球員質疑他早知內情。

不過，愉園在欠薪問題未解決下，仍獲足總批准參加新一季港甲賽事，貝鈞奇被問及對球員遭拖糧有何看法，更回應稱自己受疫情及社會運動影響，旗下酒樓生意大減，「我都好慘」，惹來外界嘩然。

另一支球隊天水圍飛馬，上季尾後亦爆出欠薪消息，結果同樣自降，今季在丙組作賽。

前愉園球員林衍廷被指因不滿判決，向球證羅碧芝作出性騷擾言論，該仗領紅被逐，其後更被罰停賽。（01體育繪圖）

性騷擾與性別歧視風波



愉園今年風波一單接一單，球隊在3月對天水圍飛馬賽後，將帥不滿球證羅碧芝執法尺度。球員林衍廷遭羅碧芝出示紅牌驅逐離場，賽後更被指控作出性騷擾言論，事件成為球圈熱話。

至於愉園主教練鮑家耀，向傳媒表示「唔該你寫畀足總聽，求吓佢唔好再搵女球證」，亦遭指控性別歧視。最終林及鮑均被停賽10場，且鮑在停賽期間禁止進入賽事場地，並罰款3000元。

國際裁判員吳超覺上季尾「退役」，結束20年執法生涯，於場邊跟觀眾及親友道別，球迷終送上真心的問候，相當感人。（01體育繪圖）

吳超覺



今年本地波另一個跟球證有關的名場面，就必數上季聯賽護級組煞科日「掛哨」的國際裁判員吳超覺。這位本地球迷耳熟能詳的前球證，現為懲教署助理署長（更生事務）；他在本港執法超過20年，曾多次獲選足總「最佳球證」。

吳超覺當日賽後主動走近看台跟球迷道別，並眼泛淚光向親友致謝，與平日被觀眾謾罵的情況形成強烈對比，成為今年港足另類感人一幕。

上演地標戰的安永佳為港足在世盃外頂破伊朗大門，取得自2000年後作客西亞的首個入球，直播鏡頭卻錯誤捕捉另一港將鄭兆均，令安永佳的慶祝畫面更珍貴。（01體育繪圖）

港足



香港足球代表隊今年6月再戰世界盃亞洲區外圍賽，是18個月來首度出戰正式賽事。港足面對當時亞洲「二哥」伊朗，憑首度穿起港隊戰衣的安永佳頂破對方大門，射入港隊自2000年以來作客西亞的首個入球，僅以1：3落敗。

港隊最終再不敵伊拉克及巴林，未能再晉一級。主帥麥柏倫在賽後約滿，足總拒絕續約及挽留，更反叫對方再入紙申請職位，令這位芬蘭簡教練黯然離任，他一臉認真訓示球員的畫面，再不復見。最終足總在12月中公布，曾執掌朝鮮的挪威籍教頭安達臣接任港足主教練。

女足方面，港隊曾赴烏茲別克參加2022女子亞洲盃外圍賽，取得1和1負出局出局；守門員吳卓蔚外流台灣一年後，終贏得當地聯賽錦標。而教練陳婉婷雖未能當選中國女足主帥，卻帶領海南女足升上中甲。

香港足球總會今季再自組球隊參加頂級聯賽，霍氏家族再「出山」，由霍啟山擔任香港U23班主，在球隊啟動禮上成為主角。（01體育繪圖）

U23



2021/22年球季港超，足總為「湊數」決定建立新球會「香港U23」，由足總副主席霍啟山擔任「班主」，未來3年累積投放8位數班費，每年金額料超過600萬。足總更特別為「香港U23」舉辦啟動禮，邀得其餘7支球隊代表出席，場面有趣。

新球隊主要由23歲或以下球員組成，並註冊5名如黃威等23歲以上「超齡」球員，並獲多間球會借出小將。香港U23在年終時以1和3負排積分榜第7，僅高於包尾的晉峰。

另外，港足U23今年10月赴日本參賽，被揭發有球員醉酒生事，最終10名球員被足總重罰暫停入選港隊資格1年，部份再加以罰款。

長方形的門框變成梯形，工作人員更要「擔凳仔」檢查，也許是今年最離奇的一幕。（01體育繪圖）

古惑門框



本地足球場的保養及質素引人詬病，青衣東北公園球場在完成翻新工程後1個月，竟出現「古惑門框」——兩邊龍門框高度竟相差超過10厘米，頓成梯形，結果經球證檢查，該仗女足賽事只好取消，鬧出笑話。

而蒲崗村道公園人造草球場，今年4月亦有龍門框整個歪向一邊，使賽事延期，當時康文署指會安排場地職員作全面檢視，惟直至12月，同一場地出現人造草皮甩皮甩骨、凹凸不平的場面，再連累男子乙組賽事腰斬。

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