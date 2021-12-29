體育熱話︱馬勒當拿弟曉高離世　終年52歲

2020年11月，一代球王馬勒當拿離世。時隔一年多，他的弟弟曉高（Hugo Maradona）亦隨兄長而去，終年52歲。



馬勒當拿弟弟曉高心臟病發逝世，終年52歲。（網上圖片）

意大利球會阿斯科利周二公布曉高馬勒當拿的死訊，指出他在鄰近拿不勒斯的家中心臟病發死亡。

馬勒當拿與曉高昔日合照。（網上圖片）

曉高較馬勒當拿年輕9年，跟哥哥一樣同為足球員，拿玻里1987年在馬勒當拿催促下收購他，並外借至阿斯科利。他亦曾效力華歷簡奴、維也納迅速等多支球隊，90年代曾到日本搵食，先後加盟PJM未來（現已易名為鳥栖砂岩）、福岡黃蜂和札幌岡薩多。

掛靴後，曉高返回意大利，在拿不勒斯地區居住。馬勒當拿去年11月在進行腦部手術兩星期後，心臟病發逝世，終年60歲，僅13個月後，再傳來曉高離世的消息，令人唏噓。拿玻里發表聲明稱，「曉高傷感離世，球會會長、副會長、職球員、教練團隊和整個拿玻里大家庭，均與馬勒當拿的家人同在一起。」