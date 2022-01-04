英超︱C朗相隔14年再戴曼聯隊長臂章　名宿不滿：他無法當榜樣

曼聯對狼隊一仗，C朗拿度戴上闊別13年的紅魔鬼隊長臂章。這位葡萄牙球星今仗表現乏善足陳，惹來足球評述員批評這決定。

主帥蘭歷克賽前特別解釋他為何選擇C朗做隊長，獲不少球迷認同，甚至揚言：「讓C朗正式當隊長吧」，賽後不知他們會否改變看法？



C朗自2008年後再度戴上曼聯隊長臂章。（Getty Images）

曼聯隊長哈利馬古尼受傷，為看守領隊蘭歷克帶來一個小難題：應由誰暫代隊長一職？他最終決定將臂章交給C朗，賽前他解釋這決定，「人選只有迪基亞或C朗拿度二人，他們效力曼聯的時間最長。我希望由一個外場球員當隊長，所以選擇了基斯坦奴。」

這個決定獲得大量曼聯球迷讚好，甚至紛紛表示：「以後也是這樣吧」、「讓C朗正式當隊長」，畢竟身為中堅兼隊長的馬古尼，狀態持續低迷已好一段時間，表現實在難以服眾。

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可是今仗擔任球評的紅魔名將恩斯（Paul Ince），對C朗當隊長甚為不滿。曾任曼聯隊長的前隊友加利尼維利，早前曾批評C朗的身體語言和眼神流露對隊友的不屑，亦曾數次賽後直衝更衣室，未向入場球迷拍掌致謝，令他過去兩個月來一直耿耿於懷，今次輪到恩斯發炮。

「如果我是蘭歷克，我會將臂章交給麥湯米尼。我認為，隊長應按場內的表現選出，麥湯米尼現時25歲，對他來說會是個很好的學習過程。當所有人埋怨C朗沒有向球迷拍掌便步離球場，為何還要交給他？」曾效力曼聯6年的恩斯說，「隊長就是要以身作則，麥湯米尼的表現正是如此，應（把臂章）交給他，讓他一試。」言語之間，明指C朗無法擔當曼聯的表率。

戴上隊臂章的C朗今仗特別肉緊地指揮隊友。（Getty Images）

C朗首次效力曼聯時，已曾戴過隊長臂章。傳奇紅魔領隊費格遜在2008年3月19日曼聯英超主場對保頓一仗，委派C朗串演隊長一職，當年他只有22歲。

該仗曼聯憑C朗梅開二度，2：0擊敗保頓全取3分，助曼聯在該季餘下8場聯賽，領先爭標對手阿仙奴3分，曼聯最終亦順利英超封王。

14年過去，C朗再次戴上隊長臂章，卻未帶來同樣效果。今場面對狼隊，上半場他甚至曾以頭槌猛力頂向己方龍門，解圍幾乎變成擺烏龍。下半場他雖曾將皮球頂入網，但因越位無效。狼隊憑摩天奴的入球1：0奠勝，C朗隊長未能再次為曼聯取得勝仗。