英媒再爆曼聯更衣室亂象半隊球員不滿　問題一環扣一環考起蘭歷克

英國《每日郵報》及《太陽報》跟進了曼聯不敵狼隊後的消息，兩間傳媒皆指，曼聯更衣室內士氣低落，氣氛沉重壓抑（oppressive），球員分黨結派，有一半人不滿現狀，多人渴望離隊；有的不滿部分球員就算踢得差都有正選；有派系認為其他球員應該要提升水平。《太陽報》的消息稱，有球員失去了求勝的渴望，而《每日郵報》狠批曼聯球員為「教練殺手（coach killers）」。



曼聯周一晚英超主場以0：1負狼隊後，左閘勞基梳爾賽後一句「球隊並非團致一致」似乎披露了更衣室內的矛盾。英國《每日郵報》及《太陽報》跟進報道曼聯的內部情況。

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梳爾賽後的一番話，披露了曼聯的內部困境。（Getty Images）

《太陽報》指曼聯內有聲音，認為部分球員儘管表現低迷仍可霸佔正選。一位在曼聯內有地位的消息指，內部情況一團糟，擔心蘭歷克這6個月短期執教會成為一場災難。

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《太陽報》引述消息指：「球員有自己的小圈子，其中一派令其他球員覺得，在全隊陷困境的時刻，他們需要提升水平。球員們士氣低落，近幾年每逢逆境，似曾相識的畫面又會出現。」

在曼聯對狼隊輸0：1的比賽中，球隊踢不出蘭歷克的逼搶足球，中前場失誤極多。消息續稱：「球迷可能認為球員體能狀況不好，無法實行蘭歷克的計劃。這不是事實。部分球員只是失去了欲望。此外，有人相信某些球員無論表現如何都會踢正選。看來所有事情都是一團糟。」

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蘭歷克另一個要面對的困境是，多名球員今夏約滿，即將可以自由身離隊，他們現在亦可以與其他外國球會傾談合約，包括保羅普巴、卡雲尼、連格及桑馬達。安東尼馬迪爾、雲迪碧克、艾歷拜利、甸恩軒達臣亦因為欠缺上陣機會而有離心，當中馬迪爾已向蘭歷克申請離隊。英國《每日鏡報》甚至表示，有多達11名曼聯球員想離隊。

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《每日郵報》表示，這班曼聯邊緣球員不明白，為何球隊踢得差的時候，他們也得不到機會。這個問題源自前主帥蘇斯克查，蘇斯克查曾向他們作出承諾，表示願意給予機會，但之後無法履行，令情況惡化；這班球員寧願蘇斯克查當初直接叫他們離開。蘭歷克接任後，這種情況沒有改善，他依然只重用一部分球員。

《每日郵報》指卡靈頓訓練基地的氣氛沉重壓抑（oppressive），最多有半隊球員感到不高興。有位資深球員向該報透露，這是他記憶中最差的士氣氛圍，球員分裂成不同的派系。報道指，C朗拿度在去年11月組織了一次聯誼聚會，但有些球員缺陣。

上場對狼隊時，C朗自2008年後再度戴上曼聯隊長臂章。（Getty Images）

《每日郵報》認為，將近10年的失利歸咎於球會的轉會政策混亂以及領隊是很容易的，但球員亦應為這些亂象負上部分責任。不少球員已經效力曼聯多年，但自從2017年以來，這支億萬大軍都無法贏得獎盃。撰寫報道的記者也不禁疑問：「究竟要幾多位領隊下台，才能終止這一切？」跟住提出在美國，這樣的運動員叫做「教練殺手（coach killers）」。

蘇斯克查今季中黯然離開曼聯，之後兩位助教卡域克及麥堅拿都離隊。（Getty Images）

《每日郵報》續指，在蘇斯克查回到卡靈頓訓練基地收拾細軟的那天，有團隊職員問他，為何不向公眾披露及批評那些令他失望的球員。蘇斯克查以一個苦笑加上聳肩動作回應。目前蘭歷克已經繼承了這個問題，他亦很清楚其嚴重性。儘管蘭歷克請了多位親信加入教練團，但要解決現時的困境絕不容易。

綜合兩間英媒的報道，今季曼聯陷入一個惡性循環，球隊踢得差，部分球員仍有正選，引起另一班球員不滿，有班球員渴望離隊，更衣室氣氛變差，士氣低落，跟住球隊又踢得差……