01球評︱曼聯6仗過後蘭歷克名帥泡沫爆破？　紅魔續迷走地獄人間

曼聯主場被狼隊技術性擊倒，坊間再次用一張「咪一X樣！」的改圖在社交媒體瘋狂洗版，形容這支失色勁旅無論由誰領軍，結果也是一樣。

蘭歷克挾「德國足球教父」威名接過紅魔帥印，又被指為高普和杜慈等一流領隊帶來啟發，加上領軍首戰對水晶宮一仗曼聯表現果然耳目一新，令外界對他抱有極高期望。正所謂希望愈大，失望愈大，狼隊一場敗仗，曼聯彷彿打回原形，連帶蘭歷克的功力亦受質疑，其實這是場美麗的誤會。



曼聯0：1負狼隊，看守領隊蘭歷克成為眾矢之的。（Getty Images）

對蘭歷克的一場誤會

為何說是美麗的誤會？首先，要了解曼聯找蘭歷克來的理由——重組與重建。事實上，他已退出前線一段時間，轉職球會管理層。從他的CV可清楚看到，他沒有輝煌的執教履歷，也未曾帶領任何球隊贏得聯賽冠軍，比起前線領軍，他更擅長在幕後策劃，紅牛系球會近年長足發展，可見一斑。

曼聯找上他，正是看中這點，給他的聘約，也是一份直到季尾的看守領隊合約，之後會轉任顧問兩年。由一開始，紅魔的目的便是借蘭歷克之手改革，球會深知曼聯在競技層面，已遠遠落後曼城、利物浦和車路士等競爭對手，必須從根本改變做起。領隊一職多少是應外界期望辭退蘇斯克查後留下爛灘子，季中市面上未有心儀教頭人選，於是順便請蘭歷克「捱義氣」。

曼聯找上他，不是為球隊成績帶來立竿見影效果，而是提升長遠競爭力。

蘭歷克上任首仗，曼聯擊敗水晶宮表現讓人耳目一新。（Getty Images）

蘭歷克領軍後曼聯戰績



英超 主場1：0勝水晶宮

歐聯 主場1：1和年輕人

英超 作客1：0諾域治

英超 作客1：1和紐卡素

英超 主場3：1勝般尼

英超 主場0：1負狼隊



看官或會質疑，「他不是德國足球教父嗎？」對紐卡素和狼隊兩仗，曼聯竟被兩支理應質素不如他們的對手佔盡上風？



如果有看曼聯對水晶宮一仗，包括C朗在內全隊外場球員齊心逼搶，表現脫胎換骨，可是高強度逼搶僅維持30分鐘，一班球員便疲態漸露。改變踢法不是朝夕可成，要由每日訓練開始，到戰術配合，此乃其一。

蘭歷克剛上任不久，曼聯隊內隨即爆發嚴重疫情，多名職球員受感染，就連訓練基地卡靈頓也須關閉消毒，原定上演的兩輪英超聯賽亦需改期。訓練日程大受影響，12月12日戰畢諾域治一仗後，相隔16天後12月28日作客紐卡素，一班球員明顯缺態，此乃其二。當然疫情下每隊也受不同程度影響，但曼聯在疫情中受到的打擊顯然打擊不輕。

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最後便是曼聯本身的內部問題。如果有留意蘭歷克排陣，6場比賽開賽時均沿用蘇斯克查遺下的4-2-2-2陣式。此陣在蘇斯克查手上攻強守弱，缺點蘭歷克沒可能不知，他沒有作出任何改變，很可能是因為無法改變。與一眾爭標對手比較，防守中場位置明顯是曼聯最弱一環，這是根本結構問題，無法可解。此外，時值球季中途，貿然大幅度變陣，不利球隊穩定，相信亦是原因之一。

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曼聯內部問題不少，例如普巴和連格均有離心，難以管理。（Getty Images）

曼聯隊中部分球員明顯有離心，首當其衝的是季尾完約的中場保羅普巴和連格，另外還有後備門將甸恩軒達臣，前鋒馬迪爾和中堅艾歷拜利等。無論由誰執教，這班球員均難以管理。球隊順風順水尚可，每當一遇逆境，英國媒體便拿他們出來大造文章，繪形繪聲地指出曼聯士氣低落云云，球員心理上必然受到一定程度影響。

球隊內部種種問題，在後費格遜年代形成一個惡性循環，令人產生無論由誰執教，結果也是一樣的感覺。時日漸久，這印象似乎快要成為事實，曼聯正是希望從中糾正，才重金禮聘蘭歷克來投。

相對一眾紅褲子出身的教練，他彷如一個學院派人物，帶兵衝鋒陷陣不是他的強項，更似是位在幕後指揮若定的軍師。目前只能夠說，他尚需要時間證明自己價值。最後為曼聯球迷送上孫中山的一句話：「現在革命尚未成功，同志仍需努力」。