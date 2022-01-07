足球熱話︱阿古路心臟病被逼退役　曼城有情有義給他一份工

阿根廷球星阿古路（Sergio Aguero）加盟巴塞隆拿不足半季，便因心臟病被迫提早退役，前路茫茫之際，曾效力10載的英超球會曼城，向他雪中送炭，繼續照顧這位球會傳奇球員。
33歲的阿古路，今季由曼城轉投巴塞隆拿，打算在掛靴前一圓與老友美斯在球會並肩作戰的夢想。
無奈自此遇上接二連三的打擊，先是巴塞因嚴重財政問題，未獲西甲賽會首肯為美斯在新球季註冊，這位阿根廷球王最終唯有離隊，轉投巴黎聖日耳門。阿古路與美斯擦身而過，在巴塞生涯又因傷患遲遲未能展開，到他復出不久，卻在比賽中途心口痛，被揭心臟問題。經醫生診治後和商議後，阿古路最終只好退早退役。
突如其來的劫數，一次又一次打擊阿古路，曼城在這個時候挺身而出，再次將他帶回曼徹斯特。
英國傳媒消息指，曼城有意聘任阿古路為球會大使，成為繼傳奇球員森馬比（Mike Summerbee）、胡禮菲臘斯（Shaun Wright-Phillips）及米卡李察士之後，藍月亮新一員大使。
此外，2022年夏天，曼城亦會遵守向阿古路離隊時許下的承諾，為他鑄造的銅像揭幕。曼城主場伊蒂哈德球場外，已放置他的隊友高柏尼（Vincent Kompany）及大衛施華（ David Silva）二人銅像，阿古路的銅像相信很快可與他們「重聚」。
阿古路提早結束球員生涯難免遺憾，然而他表示自己已盡全力，亦得到美滿成績。他目前正在享受退休生活，正在烏拉圭度假中。
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