古天奴5年前訪問談對謝拉特看法　投維拉不只因做過隊友｜轉會

菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）以外借身份加盟阿士東維拉，外媒普遍指其利物浦前隊友、現任維拉領隊的謝拉特（Steven Gerrard）是關鍵。

英國《天空體育》分享5年前的一段訪問影片，引證謝拉特在古天奴心目中，確有特別位置。



古天奴在2013年1月加盟利物浦，很快便成為球隊主力，他與謝拉特一直是中場拍檔，直至「神奇隊長」在2015年夏天離隊；古天奴隨後在2018年1月離開效力5年的紅軍，轉會巴塞隆拿，然而財政緊絀的巴塞為了騰出薪酬空間予新收購的費蘭托利斯，決定將古天奴外借到維拉到季尾，更包括買斷條款。

效力利物浦時被譽為「魔術師」的古天奴，據報引來兩間英超球會爭搶，最終由謝拉特出任領隊的阿士東維拉簽得心頭好。

古天奴由利物浦轉會到巴塞隆拿後，發展一直不如想像般好。（Getty Images）

外媒普遍指謝拉特是古天奴願加盟維拉的關鍵，英國《天空體育》分享一段2017年的訪問片段，當中古天奴應主持人要求，選出自己心目中的五人足球隊隊友，在「只可選一人」的中場位置，他不假思索便選擇了謝拉特。

古天奴重返英超外借維拉半季 轉投謝拉特麾下求翻身｜足球轉會

古天奴離開巴塞刻不容緩 謝拉特一個電話下一站現端倪

巴塞為增兵想盡辦法清冗員 史上最貴球員願意1月離隊

古天奴（右）曾說到利物浦與謝拉特成為隊友，是夢想成真，未料最終謝拉特竟成為古天奴的領隊。（Getty Images）

「這個決定不用多想，他是我一起踢過的球員中，其中一位最強的，我從他身上學到了很多。當我加盟利物浦時，能跟他一起踢波就像夢想成真。」古天奴解釋，自己未出國發展之時，在巴西已常看謝拉特比賽，自小已相當仰慕「神奇隊長」，「我連在PlayStation（遊戲機）上（玩遊戲）也在用謝拉特！」不過，他也害羞地道自己一直沒有將自己的想法告訴謝拉特，「因為我的英文不是太好。」

2015年，古天奴（右）獲選利物浦賽季最佳球員時致辭，謝拉特（左二）在旁邊聽邊微笑。（Getty Images）

古天奴當時也道，跟謝拉特成為隊友之後，發現「神奇隊長」比想像中更厲害得多，「他固然是我和其他所有看過他踢球的人的偶像，但當真正看到他訓練後，就知道他遠超想像，他在傳球、射門和防守也是頂級的。」在整個訪問中，他也流露對謝拉特的仰慕，如今選擇跟隨「神奇隊長」也相當自然。

事實上，古天奴轉投巴塞後，發展不如預期，在2019/20球季外借到拜仁慕尼黑雖助球隊成為「三冠王」，但最終也未獲留用。已29歲的古天奴回歸英超，又能否與換上不同身份的謝拉特，再擦出新火花？

觀看古天奴的舊訪問片段：