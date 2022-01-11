拉舒福特一幕太HEA備受批評　龍門甩手佢竟然行返轉頭｜英足總盃

曼聯在英格蘭足總盃第3圈主場以1：0小勝阿士東維拉晉級，但球隊表現也不理想，其中拉舒福特的跑動及積極性都備受批評。在下半場，維拉門將達米安馬天尼斯撲出格連活特的射門，但身在附近的拉舒福特竟然沒有意識及動力上前爭取補射，更加一邊望住馬天尼斯接波，一邊踱步離開禁區。



馬天尼斯甩手，但拉舒福特沒有上前爭取補射。（Twitter）

【拉舒福特沒有動力補中片段（按下圖）】

負責評述這場比賽的英格蘭名宿舒利亞對拉舒福特也很失望，他說：「在下半場當格連活特從右路殺入禁區射門，他竟然就站着不動。」他認為拉舒福特全場表現平淡，「當你看到一些球員的身體語言時……我不想點名拉舒福特的，因為他正處於信心的低谷，我們不了解他的個人生活出了什麼問題。」

在上半場的時候，舒利亞已看出拉舒福特踢波態度消極，他說：「今季很多時候，他看起來做什麼都像苦差。他似乎很辛苦，好像不太享受踢波。我理解的，或者就是學習曲線，你要學會去克服的。」

這名24歲英格蘭國腳在86分鐘被換離場，他當時臉容沮喪。曼聯看守領隊蘭歷克賽後力撐：「他已經很努力嘗試，過去幾日的操練表現都好好。對於前鋒，最重要的工作當然是入球，如果拉舒福特入到波，固然是一件好事，但我一直都沒有放棄努力，而且訓練表現又好，我見不到有什麼問題。」

拉舒福特已經有11場比賽沒有入球，上次入波已經是10月贏熱刺3：0的時候。

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另一位評述員哥利摩亞在Twitter上表示：「我懷疑拉舒福特需要休息一下。這位敏感的少年人在這個近期歷史時代中擔任重要的角色，成為這個國家的活動倡議者，又獲得了MBE。他看起來不只是狀態欠佳，更加是迷失了。他需要重回正常的生活及足球世界。」