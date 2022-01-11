韋甘比大隻佬慶祝動作令網民嘩然　「佢想謀殺全隊」｜足球熱話

39歲「大隻佬」艾堅芬華（Adebayo Akinfenwa）曾經被視為球壇最強壯的球員，儘管已經一把年紀，但噸位依然十足。他日前為英甲的韋甘比出戰聯賽，球隊與新特蘭戰至98分鐘扳平3：3完場。一眾韋甘比球員非常興奮，艾堅芬華也不例外，但他的一個慶祝動作卻令網民擔憂，有人笑言艾堅芬華正謀殺整支球隊。



韋甘比上場英甲主場對新特蘭，半場踢成2：2，跟住到下半場補時3分鐘，新特蘭入波，看來可以絕殺韋甘比3：2吧！怎料韋甘比在98分鐘入波，絕境追成3：3平手。韋甘比追和後，球員們非常興奮，大玩疊羅漢慶祝！

【艾堅芬華與隊友疊羅漢慶祝】

+ 1

39歲的艾堅芬華最後趕到，先在隊友疊羅漢的陣地旁大展舞技。之後，他起跳，加入疊羅漢之中，「脹卜卜」的身軀重重地壓在隊友們之上！韋甘比也在社交網站分享這條艾堅芬華的慶祝片，部分網民表示擔憂，有人留言：「最底的那個球員很可憐！」很多網民調侃這一幕，有人留言：「應該斷了4條脊椎及2條盆骨。」亦有人表示：「最底的那位人兄有沒有即時由直升機送院？」亦有網民笑言，艾堅芬華這個舉動擺明謀殺全隊韋甘比。

【即睇艾堅芬華慶祝片段（按下圖）】

Akinfenwa casually killing the whole Wycombe team:

pic.twitter.com/DcanCIbAS5 — The72 - We Love the #EFL (@_The72) January 9, 2022

艾堅芬華被視為球壇中的「力王」，雖然他長期在英格蘭低組別打滾，但他步大力雄，體格強壯，令到他多年在電子遊戲《FIFA》中的力量值高達98，長期是遊戲中最強壯的球員。隨年紀漸老，艾堅芬華在《FIFA》的力王地位已被取代，但他依然噸位依然十足。據網上資料，他身高1.85米，體重高達102公斤！故此，難怪網民都擔心那些在他身下的隊友！