胡禮菲臘斯兒子首度披甲　伊恩胡禮見孫仔踢波開心到喊｜足球熱話

見到孫仔踢足總盃，伊恩胡禮（Ian Wright）開心到喊！在周日的英格蘭足總盃第3圈，史篤城贏奧連特2：0的比賽中，伊恩胡禮的20歲孫兒迪馬治奧胡禮菲臘斯（D'Margio Wright-Phillips）正選披甲，首次一隊上陣。一家三代都踢到職業足球，伊恩胡禮主持節目也感動到眼濕濕，「真的很難用三言兩語講到對我有什麼意義」。



迪馬治奧胡禮菲臘斯身穿32號球衣，司職前鋒，在周日為史篤城正選上陣，踢到84分鐘被換離場，完成一隊處子戰，最終球隊以2：0擊敗奧連特晉級。同場還有另一位名將之後湯馬士恩斯，他在43分鐘為史篤城攻入開紀錄的入球。

迪馬治奧胡禮菲臘斯周日為史篤城一隊首度披甲，在足總盃上陣。（Getty Images）

伊恩胡禮昔日效力阿仙奴時威風八面。（Getty Images）

58歲的伊恩胡禮周日擔任阿仙奴對諾定咸森林的直播節目主持，當被問到祖孫三代都踢過足總盃有什麼意義時，這位昔日球壇名將不禁眼濕濕，強忍淚水回答：「我只是很高興，他可以踢到比賽，我為他感到高興。真的很難用三言兩語講到對我有什麼意義。」

足總盃的官方Twitter也發帖恭賀迪馬治奧胡禮菲臘斯完成職業生涯以及足總盃的處子戰，並放上他們祖孫三人的照片，分別是爺爺伊恩胡禮，爸爸胡禮菲臘斯（Shaun Wright-Phillips），還有第三代的迪馬治奧。

3️⃣ 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗔 𝗖𝘂𝗽 🤩



Congrats on making your professional and #EmiratesFACup debut, D'Margio Wright-Phillips 🤩@IanWright0 @swp29 pic.twitter.com/a4B0lwb0dU — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2022

伊恩胡禮曾為阿仙奴贏過92/93及97/98兩屆足總盃冠軍，作為伊恩胡禮養子的胡禮菲臘斯亦在06/07球季隨車路士奪得足總盃，不知迪馬治奧有沒有機會如爺爺及父親般高舉獎盃呢？此外，迪馬治奧的叔叔、即胡禮菲臘斯的弟弟巴特利胡禮菲臘斯（Bradley Wright-Phillips）也是職業球員，近年在美職落班。

胡禮菲臘斯效力車路士時贏過足總盃。（Getty Images）