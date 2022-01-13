足球轉會︱奧斯卡賺夠人民幣　傳學丹尼爾艾維斯到巴塞「做義工」

深陷債務危機的西甲失色班霸巴塞隆拿，今個冬季轉會窗貨如輪轉，從曼城購入費倫托利斯後，又將古天奴外借阿士東維拉，最新又有一個意想不到的重磅消息——效力中超球隊上海上港的奧斯卡，獲邀加入成為魯營一員。

不過「地上最強」如欲得到這位巴西球星，難度相當大，或許要奧斯卡模仿丹尼爾艾維斯的方式，只收象徵式人工，才有望成事。



不經不覺，奧斯卡在中超已經5個年頭。（Getty Images）

奧斯卡是全球人工最高的足球員之一，他曾是車路士的主力成員，2017年2月卻在當打的25歲之年，從英超豪門換個與別不同的跑道，加盟上海上港（現已易名為上海海港），轉會費高達6000萬歐元，並在2018年帶領上港首奪中超冠軍。

他最初加盟上港時，盛傳人工高達周薪40萬英鎊，之後更獲大幅加薪至56萬英鎊，成為目前全球球壇人工第5最高球星。這位30歲巴西球星跟球會的合約2024年才屆滿，巴西電視台TNT Sports宣稱，巴塞踏入1月已主動接觸奧斯卡，商討加盟事宜。

奧斯卡曾是車路士和巴西國家隊主力。（Getty Images）

不過如要成事，當中問題不少，最大障礙當然是奧斯卡的高昂人工。巴塞宣布買入費倫托利斯後，須外借古天奴減輕負擔，並要守將烏姆迪迪簽下減薪長約，才能為費倫托利斯正式註冊，如今一分一毫也要小心使用。

巴塞希望奧斯卡在人工方面可以「收順些」，只是他跟上海海港的合約尚有兩年才到期，轉會費用必不可少，因此交易進展不大。可是西班牙體育記者謝拉特羅曼奴（Gerard Romero）聲稱，是奧斯卡的經理人主動向巴塞提出奧斯卡有意加盟，而且合約形式參考另一巴西球星丹尼爾艾維斯只象徵式收取1歐元人工的做法。

丹尼爾艾維斯回歸巴塞救亡，人工只收象徵式1歐元。（路透社）

這個說法對3歲喪父、自幼與寡母和一姐一妹在極貧困環境長大的奧斯卡來說，實在有點匪夷所思。畢竟昔日他急欲在有限球員生涯中賺取最多金錢，改善家人生活，才願意由全球最強球隊之一的車路士，轉戰中超，甚至連入選巴西國家隊的機會也願意犧牲。時隔5年，他又怎會突然改變想法，不收人工到巴塞「做義工」？難道他真的已賺夠人民幣？

了解人物性格過後，已可輕易得出此傳聞很大機會是「流料」一宗，西班牙《馬卡報》報道，指貴為全球第5最高人工球員的奧斯卡，願意減薪加盟巴塞加入救亡大軍行列，可是該報同時指出，奧斯卡雖有心，但巴塞主帥沙維的首要目標，是在阿古路因心臟問題提早退役後，引入一位具份量的正前鋒，而非進攻策劃者，因此巴塞目前尚未跟奧斯卡接洽云云——這個可能是為巴塞鋪下台階的說法，無論如何，也意味真正成事機會不大。