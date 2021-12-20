羽毛球世錦賽｜最瘋狂的夢成真　新加坡超級黑馬挫印度球手封王

桃田賢斗退賽﹑安賽龍爆冷首圈出局，造就今年產生新科的世界冠軍。首圈淘汰安賽龍的新加坡「超級黑馬」駱建佑，決賽直落兩局擊敗印度的施里簡夫，世錦賽男單封王，寫下新加坡羽毛球歷史的全新一頁。



日本「一哥」桃田賢斗與印尼全隊退賽，加上安賽龍首圈爆冷出局，今屆世界羽毛球錦標賽男單形勢變得更開放。新加坡球手駱建佑正是最大得益者，首圈淘汰安賽龍後，先後擊退王高倫（Kantaphon WANGCHAROEN）及印度的柏萊，其後4強的安頓臣因傷退賽，決賽與施里簡夫（Kidambi Srikanth）爭標。

駱建佑首局開段一度落後6分，其後回勇以21：15反勝先取首局，二人次局鬥得難分難解，戰至「刁時」，駱建佑以22：20再下一城，直落兩局奪冠，成為新科世界冠軍，亦是新加坡首名世錦賽金牌得主。

安賽龍首圈爆冷止步 新加坡對手駱建佑曾獲邀集訓

駱建佑擊敗安賽龍後一鼓作氣，殺入決賽奪冠而回。（Badminton Photo）

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駱建佑賽後訪問時難掩興奮，喜悅之情全寫在臉上，直言「超級超級開心」，同時感激球迷﹑團隊﹑贊助商及新加坡隊的支持。完成2021年所有賽事，駱建佑坦言未知道能否回國，若果可以的話，他最希望做這件事，「我希望回到父母身邊，給他們一個擁抱！」

駱建佑其後透過社交網站發文，表達更多自己的奪冠的感受，「成為世界冠軍，是我最瘋狂的夢，如今竟然成真，這是我生涯中最難以置信的旅程，我會繼續努力，成為更好的運動員。」

駱建佑為新加坡創歷史，成為首名世界冠軍。（Badminton Photo）

為新加坡羽毛球創下新一頁，總理李顯龍隨即發文祝賀駱建佑：「做得好建佑！新加坡為你驕傲。期待你再接再厲取得成功！」

24歲的駱建佑今夏亦有參戰東京奧運，更是新加坡的持旗手，可惜小組賽出局。不過，駱建佑的實力早已被對手肯定，安賽龍曾在奧運後自掏腰包邀請他進行集訓，他的球技隨着與好手們切磋及訓練中提升，相隔4個月後證明自己的實力。

駱建佑是新加坡在東京奧運的持旗手之一。（資料圖片／Getty Images）

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