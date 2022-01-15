劍擊世界盃｜張小倫出線與張家朗蔡俊彥齊入正賽　女佩林衍蕙晉級

男子花劍、女子花劍、男子佩劍及女子配劍的世界盃分站賽周五（14日）同時展開，其中男花及女佩所有非種子港隊劍手，全部闖入外圍賽的淘汰賽階段。
男花世界盃巴黎站，港隊共有12名劍手參賽，其中張家朗和蔡俊彥以種子身份直入周六的正賽64強，其餘10名劍手都要由外圍賽的分組賽打起，並全部順利由小組賽出線，晉身外圍賽的256強，最終僅張小倫一人在64強擊敗港隊隊友蔣翱駿，得以進入正賽。
其餘港將均未能由外圍賽出線至正賽，招文韜和陳建雄雙雙在256強止步，打入128強的鄭鐵男敗予波蘭劍手Leszek Rajski、梁千雨不敵德國的Marius Braun、崔浩然在外圍賽敗予日本劍手西藤俊哉、蔡孝銳遭Kristjan Archer淘汰。進入64強的楊子加則在64強10：15敗予Bianchi Guillaume，吳諾弘同樣在64強奮戰之下，以14：15僅負予韓國劍手Choi Hyun Soo。
女子花劍3位港隊劍手鄭曉為、張楚瑩及關渝澄同樣由分組賽出線至預賽淘汰賽，惟在128強齊齊止步。
女子佩劍也有好消息，林衍蕙在外圍賽64強擊敗Sky Miller進入周六的正賽，惟朱詠翹、劉穎怡和梁洛文俱在128強止步。男子佩劍外圍賽在周六（15日）展開。
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