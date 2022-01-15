花劍世界盃｜36歲張小倫力克世界第6　相隔6年再度躋身次圈

花劍「大師兄」張小倫打出驚喜，世界盃巴黎站首圈面對世界排名第6位的美國劍手Nick Itkin，這名36歲港將以15：14力克對手，順利躋身次圈。
昨日於小組賽亮相的張小倫，過關斬將殺入今日的64強正賽，面對世界排名第6的美國對手Nick ITKIN，張小倫在落後1：2下反超前3：2，打出氣勢的他在港隊於場邊助威下，其後雖被再反領先，仍三度追平至7 ：7。對手雖一度再拉開10：7，小倫咬緊牙關再追平至11：11、12：12，末段更反超13：12，觀賽的港將在直播傳來「頂住！」、「加油」等打氣聲，戰至14：14時，小倫在決一劍時積極進攻，最終以15：14擊敗世界第6，勇闖32強，對上一次打入世界盃分站次圈，已經是2016年10月的埃及站。
張小倫下圈將與法國劍手Meddy Elice爭出線。
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