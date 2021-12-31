2021香港體壇回顧｜三大運動會之年　一切由盛夏的東京奧運說起

《失焦的2020年 你們過得好嗎？》——是去年末的01體育回顧標題。

體壇復甦的2021年，你們安好嗎？

我們仍然活在疫情與光怪陸離的延長線上，此前我們大概都在等待一個時刻，2021年一個震撼香港人心的時刻，我們終於說得出，2020年終於過去了。

一切由下半年的東京奧運說起。

圖：力高



第一章 東京奧運



也許，這是我們怎麼由失焦的2020，進入在香港隊歷史上被記下一筆的2021年。

因疫情而延遲一年的東京奧運終於在防疫泡泡下上演，沒有觀眾的掌聲與歡呼聲，港將們仍在場上奮力拚搏。對上16次參加奧運，香港才合共取得3面獎牌，2020東京奧運，港隊卻在一屆之內贏得6面獎牌之多。

讓我們走出疫症的麻木，一起悸動——準確點來說，是在東京奧運揭幕後3天。

1.1 張家朗翻天覆地的奧運金牌



東京奧運男子花劍決賽，歷史性出現香港劍手的身影。

由32強殺入16強面對世界冠軍，然後8強落後下連攻6分上演驚天大逆轉，4強再到決賽硬撼上屆奧運金牌、意大利劍手加羅索；一整天，牽動着幾百萬香港人的情緒。

當我們仍沉浸在見證金牌的撼動中，無懼挑戰的張家朗卻以沉靜、昂然之姿告訴我們：「縱使香港是一個好細的地方，只要相信就有可能。」

記住2021年7月23日，是這決定性的一天、這一個扣人心弦的感動時刻，翻起了香港體育的新浪潮。張家朗奧運奪金感言 金牌好重 盛載的是相信更是勇氣

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1.2 何詩蓓令人震撼的世界級



5天後的7月28日，23歲女飛魚何詩蓓，成了那0.01%。

她曾說：「奧運獎牌是極難得的事，其實全世界只有0.01%的人能做到。」

由北京奧運現場觀戰，目睹菲比斯橫掃8金的歷史，直到自己在中間線道跳入水中，寫下屬於自己的奧運銀牌歷史。

她做到了，並做到兩次。

兩面銀牌的過程，4個新亞洲紀錄，何詩蓓向我們展示了世界級。

由始至終，她卻表現自若，「因為我屬於這裏，不會怕。」

因為「花了很多很多努力」，因為專注、堅持，才做到「那一剎我十分相信自己」而處之泰然的何詩蓓。

謝謝何詩蓓，讓我們擁有屬於香港的世界級。

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1.3 李慧詩是這樣煉成的



鋼鐵是在背負「女車神」之名中煉成的。（資料圖片／高詩琦攝）

2012倫敦奧運那年，香港女車神正式誕生，她來自牛頭角下邨，憑堅毅練出鋼鐵般的意志和一雙最強大腿，拿走一面難能可貴的銅牌——她的名字叫李慧詩。

9年後的東京奧運，連結着上一屆以炒車終結的里約奧運，「傷口沒所謂，我忍到，但心好痛。」女車神以淚水為里約奧運劃下句號，今屆，我們都為她着緊。

2019年單屆兩項世界冠軍、2020年世錦賽爭先賽銅牌、還有數之不盡的世界盃競輪和爭先賽冠軍、連續21個月爭先賽不敗，她是香港今屆奧運雙金希望。

期望、壓力、重任，9年來如是。

8月5日，她在競輪賽落敗。

8月8日，她在奧運閉幕日於爭先賽為港添銅。

「其實壓力好大，但不想說出來，我不停告訴自己，我可以的。」她在賽後釋懷露出笑容說。

鋼鐵是在背負「女車神」之名中煉成的，以一面銅牌告別東京，個人累積兩面奧運銅牌，或許在大家眼中不是最好，但女車神由里奧炒車、痛失普教練的錐心之痛到今屆奪銅，送給香港人的，仍然是關於堅持的故事。

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1.4 劉慕裳的一期一會



劉慕裳再次締造香港空手道歷史。（資料圖片／楊宇翹攝）

空手道首次新增成為奧運項目，但不被納入來屆巴黎奧運，這一役是劉慕裳衝牌締造歷史的唯一機會。

她做到了，在個人形項目勇奪銅牌，一直表現自若的她，在裁判宣布結果後眼珠往上溜、不讓喜悅的眼淚滑下。

因為劉慕裳，香港人認識了空手道形項目。

「泊手拔塞」、「一百零八」、「北谷屋良公相君」、「劉衛流安南大」，一堆字拼湊起來仍是一頭霧水。但觀眾也許不需要完全認識這些套路，只管知道劉慕裳「不容許動作僅是做得好」。

她曾說過7個鐘都只是練同一個動作，「追求這種完美是需要的」，本來4年一次的奧運，對劉慕裳來說是一生的唯一，機會到來時，就是靠過往的磨練的韌力把握。

「一係有，一係無，我不可讓自己後悔。」

她教會我們的，不只是空手道的「形」，實力、信念，是因着腳踏實地的努力。

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1.5 港乒女團奪銅



由杜凱琹、蘇慧音與李皓晴組成的女子隊勇摘銅牌，是香港乒乓球首面以全土炮陣容出戰的奧運獎牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

由杜凱琹、蘇慧音與李皓晴組成的女子隊摘銅而回，是香港乒乓球首面以全土炮陣容出戰的奧運獎牌。

回顧東京奧運，這一戰相當精彩，蘇慧音在女單那場火併削球手韓瑩，以長、短球消耗對手體力；杜凱琹在劣勢時沉着應戰、靜待時機反擊。

即使首場雙打失利，杜凱琹及蘇慧音合力連贏3場單打，團體項目，必須3個人一條心，女將們全靠互相扶持，才由初賽一步一步晉級到銅牌戰。

不只是球員，期間在場邊熱血叫喊的教練李靜，一句「X你企返中間」，令他與乒乓球隊秒速竄紅。

由出道被稱為「小花」的三位女孩，一幕又一幕的奮戰，讓我們在東京奧運看到其成長與突破。

以「全土炮」球員出戰贏得奧運獎牌，背後意義比獎牌重大，見證香港乒乓球由國援走到土炮的歷史新一頁。

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第二章 東京殘奧



殘奧賽事在東京奧運的體育熱潮下展開，經過12日扣人心弦的力戰，香港隊共奪得2銀3銅。

其中備受注目的，是今屆新增的羽毛球項目。

就如輪椅羽毛球港將陳浩源所言，想讓世界看到傷健運動員，如何以受限制的身體，活出無限的可能。

今屆，我們便看到他與短肢組球手朱文佳，譜寫了香港傷健羽毛球傳奇。

陳浩源以行動告訴我們：「堅持會有成果」。（香港殘奧會提供）

陳浩源在車禍後翌年加入港隊，屢次在世錦賽獲獎，也曾在2018亞殘運贏得銀牌，由於羽毛球一直不是殘奧項目，他始終未能置身這個體育界最高殿堂。東京殘奧，36歲的陳浩源終可踏上奧運舞台。過關斬將、縱然未能擺脫殘羽「李宗偉」宿命，四強再負視為林丹的韓國43歲宿敵金正俊，陳浩源最終仍為港奪得銅牌。

難忘一幕還出現在賽後，他在接受直播訪問時，一向淡定自信的他流下了男兒淚，「我不是她的神奇小子，但她是我的神奇媽媽。」

由車禍「執返條命」，到成為奧運銅牌得主，他想告訴港人：「堅持會有成果。」

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朱文佳在奧運學會，迷失時找回自己，才是勝負關鍵。（香港殘奧會提供）

朱文佳在男子SH6級單打奪銀，沒有太多的情緒起伏與熱血金句，朱文佳對這面獎牌的最大體會是：迷失時找回自己，才是勝負關鍵。

在整屆賽事中，朱文佳3次首局落敗，但3次都能在第二局扳平，可說是擅打逆境波。

「比賽如人生，不同的逆境及困難，都可以用一樣的態度去面對。」朱文佳寄語香港人可以用同樣的心態，去面對生活上遇到的困難。

朱文佳從迷失到爭金 獎牌是一個關於尋回自我的故事

港隊以5面獎牌的成績完成今屆東京殘奧。王婷莛在乒乓球女子TT11級單打獲銅牌，梁育榮在硬地滾球BC4級摘得銅牌，梁育榮再夥隊友劉慧茵及黃君恒贏得硬地滾球混合BC4級雙人賽銀牌。

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第三章 全運會



港隊在陝西全運會奪得2金5銅，為3個月的運動會盛夏劃上完美句號。雖然並非歷屆最佳成績，仍向169位全運港將的奮鬥歷程致敬。

單車隊

單車隊向來是全運會獎牌大戶，女車神李慧詩乘奧運奪銅之勇出戰爭先賽，以全勝姿態擊敗鍾天使等強敵強勢奪金，緊接於一日後的競輪賽力壓3位對手奪銅。

年僅20歲的李思穎在女子公路單車奪金創歷史。（單車總會提供）

另一面金牌，則屬於20歲女將李思穎。

她在女子公路單車最後發揮出色衝刺力突圍成功，力壓上屆金牌孫佳君奪金而回，是港隊在全運會女子公路單車個人賽的首面金牌，創下單車隊歷史。

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梁嘉儒奪得個人首面全運會獎牌，顯得相當激動。（香港單車總會提供）

男將梁嘉儒則在場地單車男子全能賽上，雖然曾在記分賽「炒車」，但無阻他以總分123分摘下銅牌，梁嘉儒亦是繼2017年的梁峻榮後，再度在男子全能賽為港奪牌的單車手。

他不需要被任何人記起，梁嘉儒口中的「專注做好自己」，是陳腔濫調，也是最真實的心情。

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劍擊隊

因着張家朗的缺席，造就了另一個被認識的名字一楊子加。（資料圖片）

上屆全運奪得1銀2銅的劍擊隊，今屆亦被視為大熱，最終勇奪兩銅而回。其中「劍神」張家朗在深圳練習時膝傷而提早返港治療，無緣賽事。

不過花劍隊仍於今屆打出不俗成績，蔡俊彥於個人賽殺入8強，僅負未能取得前4名，之後再於團體賽與楊子加及張小倫合力摘下銅牌。因着張家朗的缺席，造就了另一個被認識的名字，從來只活在光芒背後，這一次，全運會男子團體銅牌，楊子加終於成為耀眼的人。

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女花則於團體賽8強一劍險勝浙江闖入四強，雖然最後連負兩場與獎牌擦身而過，但表現仍然讓人感驚喜。

在東京奧運失牌的江旻憓感謝香港人的支持。（資料圖片／楊宇翹攝）

女重方面，首戰全運的江旻憓於個人賽中闖入4強，隨後先負2019年世錦賽亞軍林聲，再15：14贏東京奧運個人賽金牌得主孫一文奪得銅牌。

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劉知名在全運會奪得生涯首面獎牌。（資料圖片）

空手道隊

全運會是劉知名自2019年疫情爆發後的首個比賽，他一心朝着金牌進發，可惜在男子個人形準決賽落敗，但一面銅牌已令他感受滿滿。

回想宣布賽果一刻，他笑說：「非常希望裁判舉我這邊手！但其實宣布賽果前我已偷偷望了大熒幕，知道自己比較高分。」

劉知名說之前每次比賽都與獎牌距離「爭少少」，今次終於在綜合運動會站上頒獎台，尤其這面獎牌是他克服十字韌帶傷患後贏得的，意義尤深。

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第四章 羽毛球世錦賽



鄧俊文／謝影雪在年末的賽事愈戰愈勇。（資料圖片／高詩琦攝）

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪在東京奧運與銅牌擦身而過，以眼淚告別奧運，但奧運第4名，已是港羽隊的奧運最佳成績。

之後的4個月內，二人經歷過7站國際賽，期間謝影雪曾受傷患困擾，但當中有4站至少打入4強，於印尼大師賽更打入決賽；最終在僅次於奧運的世錦賽舞台，勇奪銅牌，追平組合及香港雙打的最佳成績。

渴望勝利的眼神、共度進退的珍貴，二人奮戰的身影獲得香港市民支持，接連大賽愈戰愈勇的表現有目共睹。

謝影雪坦言：「這張成績表不是最耀眼，亦可能帶了更多傷患返香港，但其實好開心可以在2個月密集的打高水平比賽」，她認為這是難得的訓練機會提升自己，亦感謝一直支持「鄧謝配」的市民，「沒有你們，我們什麼都不是」。

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第五章 空手道世錦賽



劉慕裳為了奧運及兩大賽，全年在作戰狀態，她笑言連生日都沒有慶祝。（IG）

在被列入奧運之前，世錦賽就是空手道界最大型舞台。

劉慕裳在2018年世錦賽勇摘銅牌創下香港歷史，她自此深知道要繼續保持在這高水平、下的苦功要以倍增。

然而翌年，比賽改了小組計分制，她經歷了生涯低潮，由2018年年頭開始每站比賽都有獎牌落袋，到2019年12個比賽中只得4面獎牌，更經歷過某幾站聯賽跌出前10。「雖然好迷惘，但令我更加珍惜每一面獎牌，因為每一面獎牌都在提醒我『I’m coming back』」。

面對困境，她在技術層面上追求的層次，她說過程中數不到喊過幾多少個夜晚。

2021年，奧運、世錦、亞錦，她真的「Come Back」了，無數的練習和努力從不會白費，她以3面銅牌寫下了難忘的的2021年。

開心，不只是獎牌，是她「比以往更清晰了解自己正在做什麼」，她說證明了與教練團隊一直的付出、和所有訓練的鋪排是正確，而為此感到高興。

一切經歷，令劉慕裳成長，也成就了今天的她。

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第六章 游泳世錦賽



2021年12月16日，香港與世界紀錄連在一起。

2021年結束前的半個月，滿滿記載着何詩蓓的殊榮。

何詩蓓先後於200米自由泳、100米自由泳及400米自由泳，奪得2金1銅；其中200米自港績（1分50.31秒），更是世界紀錄；賽後她更獲國際游泳網站《SwimSwam》選為年度亞洲女子最佳泳手，連續三年當選。

那年她在觀眾席上，看星級選手爭奪奧運獎牌；那年她游入奧運卻準決賽出局；那年她在世界賽裡掛上「梗頸四」一名；那年她突然腳傷卻找不到痛症原因。

但她說：「有啲野解決唔到，就要信自己。」

2021年，她成為了奧運雙銀選手。

2021年，她成為了世界冠軍。

2021年，她成為了世界紀錄保持者。

何詩蓓，從此巔覆了香港、以至世界泳壇。

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總結今屆賽事，何詩蓓固然為港隊寫下歷史一頁，一眾飛魚亦刷新11個香港紀錄，堪稱大豐收。當中包括奧運代表歐鎧淳和施幸余領軍，先與鄧采淋、鄭渝在女子4X200米自由泳接力游出破香港紀錄的時間，再與譚凱琳和陳健樂合力打破女子4X50米自由泳接力香港紀錄。

男將亦有出色表現，19歲小將卓銘浩發威，在400自打破塵封10年香港紀錄；何甄陶在破50自刷新港績。兩人亦與吳欣鍵、伍棹然合力游出3分15.44秒，打破4x100米自由泳接力香港紀錄；其後劉紹宇、吳欣鍵、伍棹然及何甄陶，再創下新香港男子4x50米混合泳接力紀錄。