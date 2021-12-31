張家朗法國訓練提早發文回顧2021　劍神之路感謝香港人支持

由失焦的2020，進入香港隊在歷史上被記下一筆的2021年。
不得不說，是由張家朗的一面奧運金牌開始。
踏入2021年最後一天，身在法國訓練的張家朗率先在香港時間30日晚上發文，以簡潔文字記錄了他翻天覆地的2021年。
男子花劍奧運金牌張家朗，昨晚在IG發文以「Thank you 2021」來總結這一年。
他有感而發表示：「由年頭未能肯定奧運會是否會順利舉行，到真正踏上奧運的劍道上，真的非常感動。」
曾經在奧運前兩年的2019/20賽季世界排名跌至24，最佳成績僅打入16强；也曾在今年年初陷入低潮，經歷無數個失眠的晚上。張家朗寫下：「雖然準備的過程中有很多不如意的事，練習未如理想，會懷疑自己，到可以踏上頒獎台，整個過程真係非常夢幻。」
由走出困局並一下子就成為奧運金牌，「真的很感激每一個幫助我支持我的人，沒有你們，大概我也站不上這個頒獎台。也非常感謝香港人在為我打氣，我也沒有想過奧運冠軍這個夢想，可以那麼快可以實現。下年我會繼續努力。」
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