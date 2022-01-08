2021傑運今日起投票　公眾票比例提高票王膺星中之星

2021年度香港傑出運動員選舉公眾投票今日（8日）正式展開，市民可於即日起至2022年1月30日晚上11時59分期間，到官網投選所支持的香港運動員。
2021年香港掀起一股體育熱潮，香港運動員在東京奧運、殘奧會、全國運動會及全國殘運會等大型賽事中取得驕人成績。
2021香港體壇回顧｜三大運動會之年 一切由盛夏的東京奧運說起
大會今年首次將傑出運動員獎項分為「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」， 各設最多5個名額，而當中得票最高的男／女運動員，將會榮膺「國泰星中之星香港傑出男／女運動員」大獎。
選舉亦設「香港最佳運動隊伍」、「香港最佳運動組合」獎項， 讓市民透過投票，展示對香港運動員以及香港運動界的支持。
2021傑運候選名單：
值得一提的是，為承接體育狂熱並鼓勵市民參與年度香港體壇盛事，今年大會更將公眾投票比率提高，由過去的20%提升至30%；評審團則佔比重50%、本港體育編輯／記者佔20%。
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