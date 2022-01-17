英超︱韋斯咸列斯聯合演入球騷　狂攻至最後一刻神將錯失扳平良機

英超聯賽榜排第四位的韋斯咸主場出戰下游的列斯聯，兩軍合演一場入球騷。「鎚仔幫」兩度落後，兩度追平，笑到最後的卻是列斯聯。



積夏里遜大演帽子戲法，助列斯聯作客韋斯咸全取3分。（Getty Images）

韋斯咸在英超3連勝之後，遇上熱刺對阿仙奴一戰改期，今周本有機會與第五位的阿仙奴拉開至5分距離，穩住「四哥」一席。不過陣中7個球員因傷病或停賽未能上陣的列斯聯，在降班危機中「發窮惡」。

開賽僅10分鐘，積夏里遜為列斯聯先開紀錄。34分鐘狀態大勇的韋斯咸前線尖刀查洛保雲頭槌為主隊扳平，攻入個人近3仗第4球。僅3分鐘後，列斯聯趁一次角球攻勢，積夏里遜近門射入，為球隊半場取得2：1領先優勢。

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下半場兩軍繼續開放對攻，52分鐘韋斯咸進攻中場科奴斯為「鎚仔幫」射成2：2。今仗第二度扳平後，天秤看似改為傾向實力較強的韋斯咸一方，惟列斯聯再次施展嚇人攻力。60分鐘拉芬夏助攻送積夏里遜一程，後者快韋斯咸門將法比安斯基一步起腳，今場第三度將皮球送入網窩，是這位25歲球員個人首次在英倫賽場大演帽子戲法。

之後拉芬夏在一次罰球勁射中楣， 基列治（Mateusz Klich）的入球又被殘酷地吹罰越位在先，令比賽戰至最後階段仍咬住一球上落。補時4分鐘，查洛寶雲尚有為球隊再次追和的機會，可惜這位前線神將的近距離頭槌攻門炒高不入，未能為「鎚仔幫」搶回1分。列斯聯3：2在這場刺激的入球騷中險勝。

在韋斯咸肥皂泡中笑到最後的，是列斯聯老帥比爾沙。（Getty Images）

列斯聯贏波後，20戰22分升上第15位，距離降班區已拉開至9分差距。韋斯咸仍以37分排第四位，可是35分的阿仙奴、33分的熱刺和32分的曼聯，全部至少較他們少踢2場以上，今仗失利很可能等同將前四席位拱手相讓。

韋斯咸中場迪格蘭賴斯對前景尚感樂觀，「此時此刻我們已經做得好好，我們仍在頭四位。今次原是追近前列球隊的好機會，但這就是足球，重點是如何從落敗中反彈。」