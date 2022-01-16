英超｜阿仙奴申北倫敦打吡改期獲批　熱刺發聲明表不滿：極度驚訝

英超賽會昨日宣布，原定今晚（16日）深夜熱刺與阿仙奴的北倫敦打吡戰決定改期，理由為阿仙奴可用球員人數少於比賽所需人數。

不過此決定引來各方不滿，當中對手熱刺最為憤怒，並認為「兵工廠」只是在利用規則讓比賽推遲。



根據英超聯的規則，如果球隊擁有13名非門將外場球員以及1名門將，比賽就要如常舉行。

深夜熱刺與阿仙奴的北倫敦打吡戰決定改期。（Getty Images）

阿仙奴經過周中與利物浦的聯賽盃4強戰首回合之後，阿迪達麾下現在只有12名外場球員可以候命，薛迪索拉斯和布卡約沙卡在聯賽盃一戰受傷，哥林張伯斯和基蘭泰亞尼同樣有傷，格列沙卡則要停賽。此外，馬田奧迪加特的新冠肺炎檢測結果呈陽性。

1人確診加一班人缺陣，因此阿仙奴速速申請賽事延期，此舉令車路士領隊杜慈不滿，皆因藍軍12月中曾爆發疫情，多達7人確診之際，申請對狼隊一仗改期被拒，他認為阿仙奴只是用盡規例，務求改期。

阿仙奴周中在聯賽盃，格列沙加犯規被逐，預定於北倫敦打吡停賽。（美聯社）

然而賽會最後批准阿仙奴申請，局外人英格蘭名宿加利尼維利看不過眼，並指：「起初我們押後比賽全因疫情爆發，如今已經變成了因為球隊沒有最佳陣容迎戰，英超賽會必須終止這樣的情況。」

阿仙奴成功避戰，受影響的熱刺隨即發聲明直言非常驚訝：「我們不認為押後比賽的條例是為了處理與新冠肺炎無關的球員的可用性問題，但現在可能看到了這個意外的後果。」

艾歷迪亞（Eric Dier）的心情。（Twitter截圖）

球隊中堅艾歷迪亞（Eric Dier）對於延期的決定也深感不滿，於Twitter轉載了熱刺的聲明，並配上感到困惑的圖片，隱喻賽會決定模棱兩可。

熱刺聲明中也重提早前申請被拒一事，並希望賽會審視時標準可以清晰和一致：「我們之前希望把對李斯特城的比賽改期，但沒有獲得批准，後來李斯特城申請時才獲得延期。」