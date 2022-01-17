英超︱愛華頓40字冰冷聲明辭退領隊賓尼迪斯　接任人選待定

愛華頓宣布，辭退主帥賓尼迪斯。



愛華頓今季戰績差強人意，本周英超賽事1：2不敵護級份子諾域治，成為賓帥被炒導火線。周六（15日）賽後當晚已有傳言指，愛華頓管理層對賓尼迪斯「忍無可忍」，決意跟他分手，至周日（16日）晚上球會終正式出手。

愛華頓辭退賓尼迪斯的聲明只有40個字。（愛華頓官網截圖）

愛華頓一份簡短聲明只有三行，「愛華頓足球會確認，一隊領隊賓尼迪斯離任。賓尼迪斯2021年6月加入愛華頓，他已即時離開球會。正式接任人選將於稍後公布。」整份聲明只有40個字，而且罕有地沒有多謝他的貢獻，也未有祝願他日後發展，僅簡單陳述事實，與去年夏天宣布賓帥接任時的興高采烈，這份聲明用語與英國的天氣一樣，顯得冰冷無比。

當然作為一支力爭歐洲賽的黑馬球隊，愛華頓今季戰績實在令人大失所望，19戰只得19分排在英超聯賽榜第16位，當中過去13場英超只錄一勝仗，僅離降班旋渦6分，再跌下去隨時墮入降班危機。