英超︱利物浦重拾勝軌　三叉戟折雙翼仍3：0大勝賓福特

利物浦失去「非洲孖寶」沙拿和文尼之下，英超主場迎戰賓福特仍一面倒佔有優勢，埋門最後一腳始終打大折扣。賓福特血肉長城下，紅軍出現一個有點出乎意料的贏波英雄——防守中場法賓奴（Fabinho）。



法賓奴為利物浦打開賓福特缺口。（Getty Images）

非洲國家盃正在上演，利物浦缺少一對前線主力射手沙拿和文尼，今仗由祖達和張伯倫在兩翼，與巴西鋒將法明奴攻堅。無論控球、射門和中框次數，紅軍均完勝賓福特，惟客軍將士用命全力死守，上半場幾乎令利物浦「老鼠拉龜」，直到44分鐘一次角球。

阿歷山大阿諾特在一次角球傳中，法賓奴近門一頂入網，意想不到地成為利物浦打開賓福特缺口的英雄。這位巴西防守中場向來入球不多，今季英超只曾在去年9月對列斯聯入過一球，今天他射進本季聯賽第二個入球。

下半場賓福特一度數次威脅紅軍大門，未能取得入球後，輪到另一邊路守將羅拔臣交出漂亮傳中，阿歷士張伯倫插水式頭槌迎頂入網，69分鐘利物浦擴大比數至2：0。這一球全面釋放紅軍的進攻力，持續面向Kop看台強力進襲。

點圖睇：利物浦對賓福特下半場精華

+ 3

今天生日的日本國腳南野拓實74分鐘入替張伯倫，3分鐘後即以入球慶祝自己27歲生日，比數改寫成3：0，比賽進入「雪櫃」。利物浦終以此比數全取3分，以21戰45分力壓車路士升上次席，距離榜首多踢一場的曼城有11分差距。