花劍世界盃｜港男子隊第8名完賽　女子隊一劍力克羅馬尼亞奪第13

香港男﹑女子花劍隊於周末分途出戰世界盃分站，不約而同跌入排名賽。由「劍神」張家朗領軍的男子隊，排名賽接連不敵埃及及韓國隊，結果以第8名結束巴黎站；女子花劍方面，連挫巴西及羅馬尼亞，最終奪得第13名。



「香港劍神」張家朗日前勇奪世界盃巴黎站個人冠軍，其後與隊友轉戰團體賽，可惜未能領港隊再奪獎牌，8強以24：45憾負意大利，其後轉戰排名賽。

張家朗領銜團體賽演3秒3分 港隊8強不敵意大利

港隊排名賽首仗先對埃及，首5局一直領先，其中吳諾弘曾經打出5：0拉開差距，可惜蔡俊彥其後一局被打出2：10，優勢盡失，港隊未能平反敗局，最終以36：45落敗。

港隊與韓國爭奪第7名，變陣出擊，「大師兄」張小倫正選上陣，全場大部分時間落後下，結果以37：45不敵韓國，巴黎站團體賽以第8位完賽。

張家朗談奪冠之路最驚險時刻 距「世一」再進一步

同日，由鄭曉為﹑張楚瑩﹑關渝澄組成的女子花劍隊，在波蘭出戰另一世界盃分站，團體賽16強以18：45不敵加拿大，轉戰排名賽，力戰下以35：45憾負於烏克蘭手上。港隊3名女將其後以45：24輕取巴西隊，再以一劍力挫羅馬尼亞，以第13名完成今站賽事。

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