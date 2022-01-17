武磊6碼失機被日韓兵比下去　內媒：他遭邊緣化應離隊︱西班牙盃

撰文：袁志浩
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西班牙國王盃上周末舉行16強賽事，愛斯賓奴作客另一西甲球隊馬略卡，這場分別有中國、日本及韓國的外流球員披甲。中國前鋒武磊的表現失色，完全被日本中場久保建英比下去。

20歲日本中場久保建英此役為馬略卡擔正，他32分鐘離門廿多碼主射罰球左腳內彎破門，為球隊先開紀錄。

久保建英射入妙絕罰球，助馬略卡先開紀錄。（Getty Images）

戰至82分鐘，久保建英由同樣20歲的韓國攻中李康仁入替，李康仁一度中路突破再在3名守衛包夾下放「冷箭」，完場前亦展「施丹轉身」。

可是30歲的武磊完全被比下去，他在球隊愛斯賓奴落後1：2下、於91分鐘才後備上陣，卻在補時最97分鐘白白浪費球隊最後一次進攻機會。

武磊門前6碼失機，未能助球隊扳平，終輸波出局。（網上截圖）

當時愛斯賓奴右路傳中，武磊衝入小禁區右腳凌空彈射，卻意外「撻Q」，結果射門被門將輕易沒收，球證隨即鳴笛，球隊終被淘汰出局。

武磊今季只曾在國王盃攻入1球，最近10場西甲聯賽，他只4度上陣，共只踢了28分鐘，其中更包括兩次分別不足5分鐘的「垃圾時間」。

武磊盡顯門前觸覺搶點射入　破入球荒兼助愛斯賓奴晉級｜西班牙盃
內媒指武磊在受愛斯賓奴已被邊緣化，難有前途可言。（Getty Images）

有內地媒體形容，武磊已「徹底被邊緣化」，在沒有出場時間下，恐難以維持其狀態，甚至影響國足表現；因此建議他應在冬季轉會窗離隊，但並沒有就他下一個東家提出意見。

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