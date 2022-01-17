足球轉會︱皇馬購入夏蘭特的高昂代價　總開支估計高達3.5億歐元

艾寧夏蘭特和麥巴比，全球豪門球會均渴望得到。後者與巴黎聖日耳門合約2022年6月屆滿，或可自由身離隊；夏蘭特與多蒙特的合約2024年才到期，盛傳他的合約中含明年夏天7500萬歐元違約金條款——費用看似合理，西班牙《馬卡報》卻為欲一次過得到這兩大新世紀潛在球王的皇馬計算，估計引入夏蘭特的總消費將高達3.5億歐元。



皇馬希望在明年夏天一次過引入麥巴比和夏蘭特。（Getty Images）

《馬卡報》幾乎是皇家馬德里的「喉舌報」，這份西班牙報章早前已一再放風，聲稱皇馬會長佩雷斯有意在2022年夏天啟動一個野心巨大的轉會大計——一次過將炙手可熱的麥巴比和夏蘭特帶回班拿貝球場。

麥巴比與皇馬已眉來眼去多時，這位23歲鋒將看來只心繫銀河艦隊，沒有什麼懸念，接下來便是努力爭搶夏蘭特。多蒙特也知道難以長留這位挪威前鋒，不惜迫使他為去留做決定，引來夏蘭特抱怨：「我一心只想踢好足球，但球會迫我為未來盡快做決定……他們向我施以巨大壓力，所以一切由現在開始吧。」此言一出，他早已熱爆的轉會傳聞，被炒得更鬧哄哄。

【2022年夏天約滿球星（按圖放大）】

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被指曾稱：「我會去西班牙」

受制多蒙特的壓力，夏蘭特沒有選擇下必須在今個月內決定個人前途。與他扯上關係的球會，甚至較麥巴比的更多，從西甲兩大班霸皇馬和巴塞，英超豪門曼城、曼聯、車路士和利物浦，到法甲的巴黎聖日耳門，基本上均已傳遍。

傳聞既多且雜，難以分清真假，西班牙《阿斯報》早前宣稱，有球迷在西班牙度假聖地馬貝拉（Marbella）遇上夏蘭特，他們問這位挪威球星明年會在哪兒踢足球，獲他笑着回應，「我會來這裏，西班牙」。

夏蘭特幾乎每間大球會也希望得到，惟代價極高昂。（Getty Images）

夏蘭特洗費或「考起」巴塞

這種「故事」雖然動聽，但真實程度令人懷疑。無論如何，就算陷財困，「名牌效應」下巴塞也與皇馬一樣，絕對是奪得夏蘭特的熱門球會，巴塞會長拿樸達早前便堅決指出，「夏蘭特永遠不會穿上皇馬球衣」。

問題是人窮志短，一間窮得連掛頭牌的球星美斯也要放走，買入費倫托利斯也要大費周章先借走古天奴、後要烏姆迪迪減薪續約才能成事的球會，如今說再買夏蘭特似乎有點癡人說夢，尤其是經《馬卡報》計算，引入夏蘭特不止7500萬歐元轉會費，連同他6年合約的人工，以及分別向他的父親和經理人拉奧拿支付的經紀佣金，總開支估計將高達3.5億歐元。

該報沒有說明如何得出此數字，惟根據ESPN早前報道指，夏蘭特離開多蒙特後，將要求年薪不少於3600萬歐元（化成周薪約69萬歐元），以此數計算，6年總人工已達2.16億歐元。如3.5億歐元數目屬實，扣去7500萬歐元轉會費和6年總人工，意味經紀人佣金高達5900萬歐元。如此高昂費用，對量入為出的利物浦、陷入財困的巴塞而言均極「趕客」，極高門檻最終只會剩下財力最強球會留在競爭之列。