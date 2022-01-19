非洲國家盃｜科摩羅爆冷踢加納出局　塞內加爾靠一球12碼首名晉級

非洲國家盃出現爆冷賽果，傳統勁旅加納在主力阿休領紅被逐之下，以2：3不敵世界排名132位的科摩羅，在C組以包尾出局，令人失望。同組另一場，加蓬與摩洛哥踢成2：2，攜手晉級16強。
B組方面，畿內亞有拿比基達射入遠射，雖然以1：2不敵津巴布韋，但仍能以小組次名晉級，反而津巴布韋前兩場輸波，儘管今仗響勝鼓，但3分不足以晉級，以小組包尾完成。
同組另一場，塞內加爾繼續攻力疲弱，與馬拉維互交白卷。塞內加爾雖然在3場分組賽只入得一球12碼，但憑1勝2和的5分成績，取得小組首名。馬拉維與畿內亞同得4分，對賽成績較差，排名第3，但肯定以其中一支最佳小組第3名晉身16強。
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