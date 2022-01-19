泰國女子碼頭跳繩變跳河　地板穿窿直插水中　碼頭東主要求賠償

跳繩的時候，有沒有想過地板會被你跳到「通窿」？

有位泰國女子在碼頭跳繩時，將腳下的木板跳爛，她整個人經木板的洞直插河中。家人趕到將她救起，她沒有大礙，但碼頭的東主要求她賠償維修費。



英國《每日郵報》報道，44歲泰國女子Benjarat Puttakhun在1月17日拍了一段影片，她於叻丕府一條河邊的碼頭練習跳繩。最初一切正常，但突然她腳下的碼頭地板破損，變成一個破洞。她直接掉進洞裏，跌入河中，見到她努力用雙手捉實木板邊緣，把頭冒出來叫救命。她的幾個兒子趕到，將她救起，其傷勢沒有大礙，只是手臂及腿部有皮外傷。

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Benjarat Puttakhun驚魂甫定，覺得難以置信，她說：「我只是重50公斤，當我感到地板爛了的時候，我十分震驚。我不知道原來地板那麼薄。我相信成為了其他跳繩人士的反面教材。你做運動的時候，一定要留心四周環境，尤其是在戶外。」

雖然人平安，但要破財。碼頭東主認為Benjarat Puttakhun破壞了碼頭設施，要求她賠償。她說：「我沒有受傷，所以我不介意支付地板的維修費。我由此刻開始，以後一定只會在實在的地上跳繩。」