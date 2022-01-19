球場極罕見一幕！英乙球員爭波撞歪龍門柱　拖拉機緊急入場幫手

比賽期間，有部拖拉機駛入球場！究竟發生什麼事呢？

在周二晚的英乙比賽，維爾港主場對沙福特城，在一次防守死球中，有條龍門柱竟然被球員撞歪！比賽不得不暫停10分鐘，召喚拖拉機入場，移正門柱。



維爾港中堅干洛拿賀爾（白衫）撞歪龍門柱。（Getty Images）

英國《太陽報》報道，維爾港主場對沙福特城，在上半場有次沙福特城的死球進攻，禁區內你爭我搶，維爾港中堅干洛拿賀爾（Connor Hall）防守時，撞到龍門柱。很罕見的是，賀爾竟然把門柱撞歪。球證暫停比賽約10分鐘，紐爾港派上平時維護草地的拖拉機入場。繩的一邊綁住移位的門柱，另一邊就綁住拖拉機，之後靠拖拉機移正門柱位置。

拖拉機出動，移正門柱。（維爾港Twitter）

門柱被撞歪後，拖拉機入場移正門柱。（Getty Images）

撞歪門柱的賀爾28歲，今月才新加盟維爾港，跟住亦要退下火線。維爾港領隊奇勒（Darrell Clarke）賽後談到賀爾的傷勢，他說：「我們還未清楚，希望只是撞擊的硬傷，沒有拉傷到腿筋。我們在一兩件入面欠運氣，但我們不會為落敗找籍口。」最終，這場比賽維爾港以0：1輸波。

【出動拖拉機移正門柱】