非洲國家盃｜埃及尼日利亞齊報捷　攜手躋身16強

非洲國家盃D組分組賽最後一輪，尼日利亞與埃及分途獲勝，以小組首﹑次名穩奪出線資格。



兩戰兩勝的尼日利亞，早已取得出線資格，最後一輪遇上畿內亞比紹，憑烏馬沙迪（Umar Sadiq）及杜斯特伊岡（William Troost-Ekong）下半場各建一功，兩球淨勝對手，小組3戰全勝首名晉級。

有沙拿坐鎮的埃及與蘇丹對壘，這名利物浦球星如常踢足全場，雖然未有交出入球或助攻，由阿布德蒙尼姆（Mohamed Abdelmoneim）35分鐘一箭定江山，一球小勝蘇丹，以D組次名出線。

埃及一球小勝蘇丹，以小組次名晉級。（美聯社）

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英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

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