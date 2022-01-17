祖高域或未能出戰法網　體育部表明「將實行疫苗護照，無人例外」

外電報道，遭澳洲驅逐出境的祖高域，已經返回塞爾維亞。法國體育部今日表示，一旦疫苗相關的法律頒布，法網都會實行疫苗護照，適用於觀眾及運動員。這代表未有接種疫苗的祖高域，可能無法出戰5月的法網。



法國國會周日通過疫苗護照的法例，要求所有人進入餐廳、戲院、長途火車等公共場所時，必須持有疫苗護照。《路透社》引述法國體育部表示：「規則很簡單，一旦法律頒布，疫苗護照就會實行。」

「（措施）適用於所有人，無論是觀眾，還是職業運動員。」

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「法網在5月舉行，離現在有點遠，情況或者會改變，我們希望到時的情況會好轉。故此，我們還要看看，但很清楚地，沒有人會例外。」

另外，《美聯社》報道，祖高域乘搭的航班，已經抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德，有記者及支持者在機場守候他。

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