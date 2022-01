日本女網球手大坂直美於澳網首輪輕鬆過關,然而她賽後受訪時被問到祖高域入境風波,再度冷待記者。



大坂直美在2021年法網首輪後退賽,當時她拒絕出席賽後記者會,隨後更透露自己患上抑鬱症多年,一度無限期停賽。

她曾批賽會要求落敗球手出席記者會,「毫不在意運動員的心理健康」;也承認自己受焦慮和社交恐懼症困擾,對媒體感到恐懼。

她去年於東京奧運擔任開幕禮最後一棒火炬手,卻在主場爭金失敗,當時輸波後試過直接離場、及後被說服返回訪問區亦只答了一條問題。

2022年,大坂直美重踏球場,先在墨爾本網球賽打入準決賽,惟最終受傷退賽。她經休息後日前出戰澳網女單力爭衛冕,首輪以6:3、6:3直落兩盤輕取哥倫比亞好手(Camila Osorio )晉級。

她受訪時表示,對自己帶輕傷仍取勝感到滿意,「很高興來到這裡,所有人都很溫暖地歡迎我,對我有正面影響。」

不過,被問到有關祖高域遭取消簽證及驅逐出境,她又回歸本色,只回應了7個字,「問我意見有用嗎?(Is my opinion going to help anything?)。記者解釋,是想了解其他球手對事件的看法,大坂直美再度出招終結對話,「好吧,我會略過這題,謝謝。(Yeah, I’ll kind of pass on that. Thanks though.)。」