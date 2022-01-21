體育熱話︱22歲網球美少女驚傳退役　傷病折磨無奈轉換人生跑道

撰文：吳慕兒
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美國網球女將比利絲（Catherine Bellis）的名字，大家或許會有點陌生。她曾是近年女子網球界冒起得最快的超級新星，加上外型標緻，一度備受注目。
可是她突然在社交媒體宣布，一個不得已的原因令她無奈放棄深愛的網球，年僅22歲便宣布退役。

美國網球美少女比利絲，曾是一顆耀眼新星。（Getty Images）

15歲在美網一戰成名

1999年出生的比利絲，成名作是2014年的美國網球公開賽。當年只得15歲的她，世界排名僅為1208位，小妮子憑外卡參賽，首圈面對賽事12號種子施寶高娃（Dominika Cibulkova），成為當屆賽事擊敗巨人的大衛。

她當時以6：1、4：6、6：4，局數2：1勇挫曾在澳網晉身決賽的施寶高娃，成為繼1996年晉身第四圈的俄羅斯球手古妮高娃（Anna Kournikova）後，最年輕的美網賽事勝出者。那時候比利絲只得15歲又152日，是9年來晉身四大滿貫正賽最年輕一員。

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點圖睇：比利絲的網球生涯

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她2016年9月17歲那年才轉打職業，那年11月贏得WTA 125賽事夏威夷公開賽，不足1年內世界排名已火速升上第35位。她在次一級的ITF單打賽事7度封后，種種跡象顯示，她有望成為網壇另一顆矚目巨星。

不幸地，她一再受到傷患摧殘，先是腿部、臀部和後大腿筋受傷，然後是持續不斷的手肘和手腕傷患，2019年11月侯斯頓挑戰賽黍出時，已經足足離開網球場18個月之久。2020年澳網，她在次圈擊敗世界排名22位的梅高娃（Karolina Muchova），第三圈再遇高排名球手，鬥足3圈終不敵世界排名17位的梅頓絲（Elise Mertens）。

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比利絲在WTA的球員檔案。（WTA官網）

畢竟她仍相當年輕，滿以為比利絲總有一天可創出一番成就，不料到美國時間周三（19日）她在Instagram發長文宣告退役。「我已沒有在網球場出現一段時間，想向大家簡單交代一下近況。上年我因為手臂傷患沒有多大進展，已決定停止打網球。」

「我已經花上超過3年時間，不斷在康復、訓練和受傷之間來來回回，無論身心均已再承受不住。」比利絲說，「我絕對深愛網球，對自己球員生涯只有最美好的回憶，但我已決定重新開始。」

點圖睇：網球美少女比利絲

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「好消息是，我善用受傷的時間，目前正在修讀商業及金融學位（還有3個月便畢業），之後會繼續升讀工商管理碩士課程。」年紀輕輕的她，已為自己安排好出路，「我目前在一間創投公司全職工作，擔任投資分析員。」

最後她感謝所有支持者，「多謝每一位支持我網球生涯的人，你們是我在長期受傷患困擾下，仍堅持打這麼久的一大原因。」如此有天份的球手，22歲便退役實在可惜，憑比利絲一直以來的頑強鬥志，就算換個人生跑道，相信她一樣能成功。

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