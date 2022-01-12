英超轉會︱維拉繼古天奴後再入貨　購入愛華頓左路神將迪治尼

謝拉特領軍的阿士東維拉，繼剛剛借入巴西球星古天奴後，旋即再度入貨，從利物浦前上司賓尼迪斯執教的愛華頓手中，購入法國左閘迪治尼（Lucas Digne）。



迪治尼加盟阿士東維拉。（Twitter）

28歲的法國國腳迪治尼，2018年從巴塞隆拿加盟愛華頓後，一直站穩正選一席，更是英超其中一位最出色的左路守將。然而他與主帥賓尼迪斯不咬弦之下，不再受重用，他決意離隊之下，獲得包括車路士和紐卡素在內多支球會注視。

迪治尼與愛華頓主帥賓尼迪斯鬧翻後不獲重用，終在1月轉會窗離隊。（Getty Images）

不過最終爭贏一隊，帶點意外的是另一支中型班阿士東維拉，而非爭標組的車路士，或新晉富豪球會紐卡素。轉會專家羅曼奴指，維拉與愛華頓已就迪治尼轉會達成協議，轉會費為2700萬歐元。他又表示，迪治尼周三上午已出發前往伯明翰進行體測。

面對車路士和紐卡素，維拉在財力上說得上是毫無優勢，能夠爭贏迪治尼，相信謝拉特與賓尼迪斯之間的師徒關係，有一定幫助。